Dalla passione di un emigrato italiano alla creazione di un’icona automobilistica brasiliana: in trent’anni di storia sono stati prodotti oltre 22.000 esemplari della Puma GT, la sportiva che ha conquistato mercati internazionali e che oggi rivive in un’esclusiva edizione celebrativa.

Puma GT, una storia particolare

L’avventura della Puma GT ebbe inizio nel 1963, quando Rino Malzoni, imprenditore italo-brasiliano nel settore del caffè nello stato di San Paolo, decise di realizzare una vettura sportiva per la sua tenuta. Il primo prototipo, denominato GT Malzoni, fu costruito utilizzando componenti Vemag DKW e si distinse immediatamente nelle competizioni grazie al suo peso contenuto di 720 kg e al motore da 981cc.

Il successo nelle gare portò, nel 1966, alla fondazione della Lumimari, Sociedade de Automóveis Lumimari, che lanciò sul mercato la prima Puma GT. L’azienda, poi rinominata Puma Vehicles and Motors, dovette affrontare presto una sfida cruciale: la chiusura di Vemag. La soluzione arrivò grazie a Volkswagen, che fornì il propulsore 1.5 per un nuovo modello ispirato alla Lamborghini Miura.

Il successo

Gli anni ’70 segnarono l’epoca d’oro delle auto sportive brasiliane con l’introduzione della Puma GTE. Equipaggiata con un motore 1.6 e basata sul telaio della Volkswagen Brasilia, questa versione divenne il bestseller dell’azienda, con 8.705 unità prodotte in un decennio. Il successo della vettura si estese oltre i confini nazionali, raggiungendo mercati chiave come Stati Uniti, Giappone e persino l’Italia.

Sebbene la produzione sia terminata nel 1995, il mito della Puma GT non si è mai spento. Per celebrare il 60° anniversario, la Lumimari ha presentato una serie limitata di 10 esemplari, dotati di un moderno propulsore 1.3 Turbo Flex da 180 CV e caratterizzati dall’uso di materiali innovativi come la fibra di carbonio.

Questa rinascita dimostra come il sogno di Rino Malzoni continui a vivere, rappresentando un capitolo indimenticabile nell’industria delle auto sportive brasiliane e un esempio di come visione imprenditoriale e passione possano dar vita a progetti destinati a lasciare il segno.