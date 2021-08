Prototipo di auto a guida autonoma stupisce nel caos [Video]

Le auto a guida autonoma sono messe a dura prova nei contesti più difficili, dove l’estrema imprevedibilità è la norma. Una startup cinese, battezzata AutoX, ha messo in rete un video dove mostra l’efficacia del suo sistema di gestione di un mezzo senza conducente al posto guida. Per spazzare via ogni dubbio, come contesto operativo per le riprese è stato scelto un grosso villaggio. Non lasciatevi ingannare dal nome: nel paese della Grande Muraglia questo equivale sul piano dimensionale a una nostra città, magari “col rango di capoluogo”.

Qui, nel caotico traffico, dove le regole del codice della strada sono spesso disattese, il veicolo scelto per il video dimostrativo ha mostrato di cavarsela bene, senza entrare in crisi. In uno scenario del genere avrebbe faticato anche un essere umano, ma l’apparato per la guida autonoma sviluppato da AutoX è riuscito a superare la prova, a dispetto delle situazioni critiche con cui è stato chiamato a misurarsi. Il merito è del sistema Gen5 AD, che comprende 28 sofisticate telecamere, 6 lidar ad alta risoluzione, un radar 4D e 50 sensori. Il tutto coordinato da un potente computer che sfrutta l’intelligenza artificiale. A voi il video.

Fonte | Quattroruote