La prima Bentley Continental GT di nuova generazione: prodotta nel compleanno del Marchio

Bentley Motors è orgogliosa di annunciare che la prima Continental GT di quarta generazione ha completato la produzione, in tempo per il 136° compleanno di Walter Owen Bentley. Con le stesse specifiche della vettura protagonista del filmato non ufficiale “Underwater Speed Record” e del lancio, la prima nuova Continental GT è rifinita in Tourmaline Green, con interni Gravity Grey e Mandarin. L’auto inizierà la sua vita come vettura della flotta stampa del Regno Unito, prima di entrare a far parte della Heritage Collection di Bentley, dove rimarrà per sempre. L’auto sarà seguita dalla linea di produzione dalle prime vetture per i clienti, ciascuna con una delle 46 miliardi di configurazioni possibili grazie all’elenco di opzioni standard di Bentley.

L’inizio della produzione

Parlando dell’inizio della produzione, Andreas Lehe, membro del consiglio di amministrazione di Bentley per la produzione, ha commentato: “La Continental GT di quarta generazione è un vero capolavoro. Il vivido colore di lancio Tourmaline Green è un’interpretazione moderna del famoso Bentley Green, progettato e dipinto dai nostri artigiani interni. Il veicolo ha completato ben 92 stazioni di assemblaggio durante il processo di produzione e abbiamo anche spinto i confini del design degli interni del veicolo, con texture tridimensionali in pelle, trapuntature moderne e finiture cromate scure. I nostri artigiani di Crewe hanno davvero superato se stessi, garantendo che ogni dettaglio trasudasse lusso”.

La Bentley Continental GT in breve

La Bentley Continental GT Speed ridefinisce il connubio definitivo tra prestazioni da supercar, lusso artigianale e usabilità quotidiana. Il nuovo modello presenta un’ampia riprogettazione degli esterni e degli interni, con dettagli moderni e puliti, recentemente affermati dal nuovo DNA messo in mostra dalle carrozzerie Bentley Bacalar e Batur.

Le prestazioni eccezionali sono garantite da un nuovissimo gruppo propulsore ibrido Ultra Performance con 782 CV e 1.000 Nm, grazie a un V8 da 4,0 litri che lavora in tandem con un motore elettrico da 190 CV. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 miglia orarie in 3,1 secondi, con il vantaggio di un’autonomia di 81 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di guida UE) e un’autonomia totale di 859 km. Questa particolare vettura sarà destinata in un secondo momento a entrare a far parte della Heritage Collection di Bentley. Ora composta da 45 vetture, dalla Bentley più antica del mondo (la EXP2 3 litri del 1919) fino alla Continental GT di ultima generazione (dal 2024), con alcune delle più straordinarie mai realizzate che rappresentano ogni decennio dei 105 anni di storia dell’azienda.