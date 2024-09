Il prezzo dei carburanti in Italia registra un nuovo calo con l’inizio di settembre, influenzato dalla diminuzione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Secondo i dati elaborati da Quotidiano Energia, basati sulle informazioni fornite dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 3 settembre, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è sceso a 1,798 euro al litro, rispetto ai 1,799 euro precedenti. Le principali compagnie offrono prezzi che variano tra 1,779 e 1,823 euro al litro, mentre i distributori indipendenti (no logo) si attestano a 1,788 euro.

Il prezzo medio del diesel in modalità self è di 1,673 euro al litro, con una leggera diminuzione rispetto ai 1,674 euro della rilevazione precedente. I prezzi oscillano tra 1,656 e 1,696 euro al litro per le compagnie, mentre i distributori indipendenti propongono un prezzo medio di 1,665 euro.

Anche i prezzi del servito registrano una lieve flessione: la benzina si attesta a 1,944 euro al litro, con un range di prezzi tra 1,871 e 2,029 euro al litro per le compagnie, e 1,848 euro per i no logo. Il diesel servito, invece, è mediamente venduto a 1,819 euro al litro.

Per quanto riguarda il GPL, i prezzi variano tra 0,722 e 0,744 euro al litro, con i distributori indipendenti a 0,706 euro al litro. Infine, il metano per auto mostra prezzi compresi tra 1,329 e 1,402 euro al kg, con i no logo a 1,343 euro.

Prezzo dei carburanti, nel 2023 sopra i 2 euro

Secondo il Codacons, nella settimana dal 26 agosto all’1 settembre, il prezzo medio della benzina è stato di 1,795 euro al litro e quello del diesel di 1,668 euro al litro, registrando un calo dell’8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel 2023, infatti, i prezzi della benzina superavano i 2 euro al litro, con picchi di oltre 2,5 euro in autostrada.

Il risparmio per gli automobilisti italiani è significativo. Chi ha scelto l’auto per il rientro dalle vacanze estive ha speso mediamente l’8,1% in meno per la benzina e il 10,1% in meno per il diesel, con un risparmio di circa 8 euro per un pieno di benzina e 9,3 euro per il diesel. Tuttavia, il differenziale con i prezzi autostradali rimane elevato, con la benzina a 1,888 euro al litro e il diesel a 1,780 euro al litro, con differenze rispettivamente di 9,3 e 11 centesimi rispetto ai prezzi urbani.