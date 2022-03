Prezzo carburanti: le App per trovare i distributori più economici

L’impegno che si chiede al Governo è chiaro: ridurre notevolmente le accise sui carburanti, e sterilizzare l’IVA. Strumenti entrambi essenziali per compensare il continuo aumento dei prezzi alla pompa che milioni di utenti devono sopportare ad ogni rifornimento. Di questo ne abbiamo parlato in un nostro approfondimento pubblicato giovedì 3 marzo.

Benzina, gasolio, GPL, metano: i prezzi aggiornati

Mentre si attende una risposta, che ci auguriamo arrivi al più presto, le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo continuano a salire. Di conseguenza, aumenta ancora una volta il costo del “pieno”.

Ecco, come riporta un “lancio” Ansa, il rilevamento dei prezzi dei carburanti sulla base dei dati di Quotidiano Energia, comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico elaborati alle 8 di ieri. E le notizie non sono purtroppo confortanti.

Benzina

Self service : prezzo medio nazionale 1,912 euro al litro (ieri si attestava a 1,896 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,905 euro/l e 1,931 euro/l (no logo: 1,897 euro/l);

: prezzo medio nazionale 1,912 euro al litro (ieri si attestava a 1,896 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,905 euro/l e 1,931 euro/l (no logo: 1,897 euro/l); Servito: prezzo medio nazionale 2,039 euro al litro (ieri 2,024 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,984 euro/l e 2,132 euro/l (no logo: 1,944 euro/l).

Gasolio

Self service : prezzo medio nazionale 1,788 euro al litro (ieri 1,770 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,780 euro/l e 1,782 euro/l (no logo: 1,782 euro/l);

: prezzo medio nazionale 1,788 euro al litro (ieri 1,770 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,780 euro/l e 1,782 euro/l (no logo: 1,782 euro/l); Servito: prezzo medio nazionale 1,921 euro al litro (ieri 1,904 euro/l); il prezzo medio praticato dalle Compagnie varia fra 1,870 euro/l e 1,997 euro/l (no logo: 1,828 euro/l).

GPL

Media nazionale dei prezzi: compresa fra 8,832 euro al litro e 0,869 euro/l (no logo: 0,835).

Metano

Media nazionale dei prezzi: compresa fra 1,761 euro al kg e 1,937 euro al kg (no logo: 1,849 euro/kg).

Aiutiamoci con lo smartphone

Allo stato attuale, non resta che prestare la massima attenzione a come si spende il proprio denaro. In questo senso, la tecnologia digitale può rivelarsi utile. Analizziamo alcune delle principali App per smartphone, gran parte delle quali disponibili sui sistemi Android e iOs, che permettono di scegliere il distributore al prezzo più conveniente, e aiutano lo stile di guida all’insegna dell’ottimizzazione dei consumi.

Disponibile gratuitamente su Android Play Store, consente la valutazione da remoto dei prezzi applicati dai distributori nelle vicinanze in modo da individuare quello che più conviene, anche con la selezione del tipo di carburante da utilizzare (benzina, gasolio, GPL, metano), ed offre la possibilità di salvare i percorsi più frequenti (funzione utile per conoscere, giorno per giorno, qual è il distributore più economico lungo un tragitto abituale).

Sviluppata dall’omonimo portale dedicato alla mobilità sostenibile e scaricabile su Android e iOs (per Apple si chiama Ecomotori.net), si rivolge specificamente per chi utilizza autoveicoli alimentati a gas. Le modalità di funzionamento sono analoghe alle altre applicazioni: una banca dati completa su tutti i distributori di GPL e gas naturale presenti sul territorio nazionale e di diversi Paesi europei si integra in automatico con il navigatore.

Obiettivo principale di questa applicazione, disponibile gratuitamente su Android e iOs, è quello di offrire all’utente la possibilità di gestire in maniera semplice e intuitiva tutte le spese del veicolo: oltre ai costi del carburante, si incarica di tenere conto anche di tassa di proprietà, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Nello specifico, la funzione di registro dei rifornimenti manda un avviso quando il carburante nel serbatoio sta per esaurirsi, con ulteriore precisione una volta impostato il tragitto.

Anche questa App, scaricabile gratis su Android e iOs, è orientata sui consumi, secondo uno schema “a registro” che permette l’annotazione delle spese relative a rifornimenti, km percorsi e costi del carburante. Inoltre, consente la ricerca di stazioni di servizio e distributori nelle vicinanze, il calcolo dei consumi ed un riscontro grafico-statistico sull’utilizzo del veicolo. Per il suo funzionamento, occorre inserire il veicolo (o i veicoli) nella pagina iniziale, il tipo di carburante, la capacità del serbatoio e l’unità di misura. Dopodiché, le schermate e schede successive permettono di controllare i costi del carburante del veicolo, trovare i distributori più vicini in base alle proprie esigenze, visualizzare una cronologia delle attività, calcolare le spese di viaggio.

Una delle applicazioni più conosciute e utilizzate, è scaricabile in forma gratuita su Android e iOs. La sua utilità consiste nella visualizzazione – attraverso una mappa sullo smartphone – di tutti i distributori di carburante localizzati nelle vicinanze rispetto a dove ci si trova in quel momento, insieme ai prezzi applicati per tutte le tipologie di carburanti disponibili (benzina, gasolio, GPL, metano) che l’utente può selezionare in modo da facilitare la propria richiesta, eliminando i carburanti che non interessano. L’App viene costantemente aggiornata grazie alle indicazioni di una community di utenti che inviano le proprie segnalazioni in merito a prezzi ed informazioni.

Anche il portale cartografico online del “colosso” francese è da tempo disponibile in App (scaricabile gratuitamente su Android e iOs). Oltre alle ben note informazioni relative all’organizzazione di un viaggio, fornisce consigli sull’itinerario più breve e rapido, il calcolo del consumo del veicolo una volta inseriti i dati (categoria, tipo di carburante, prezzo), e visualizza anche i prezzi dei distributori in un determinato punto o lungo il tragitto.

Anche il navigatore con informazioni rilasciate dalla community di utenti registrati fornisce le indicazioni dei distributori di carburante (con relativi prezzi) tramite funzione di ricerca. L’individuazione della stazione di servizio avviene con un “tap” sulla barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, che consente di accedere alla sezione dei distributori e la loro visualizzazione sulla mappa oppure come elenco, con prezzi, distanza dal punto in cui ci si trova, e orario dall’ultimo aggiornamento del prezzo in ordine di tempo.