Previsioni del traffico: i giorni da evitare a luglio 2022

Ormai si respira a pieni polmoni il clima delle vacanze estive, che molti hanno già iniziato a gustare. Alcuni, addirittura, le stanno già completando, dando vita al primo ciclo di rientri. In vista degli spostamenti verso le località turistiche, Viabilità Italia ha predisposto un calendario contenente le previsioni del traffico e i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 tonnellate relativi al mese di luglio 2022. Si profilano all’orizzonte dei weekend da bollino rosso, ma per fortuna, grazie alla sospensione di gran parte dei cantieri non dovrebbero esserci problemi da bollino nero.

Polstrada al servizio della gente e della sicurezza

Gli uomini della Polizia Stradale sono sempre al lavoro, per garantire la massima sicurezza agli utenti della rete viaria nazionale. Come al solito, le forze dell’ordine raccomandano agli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e nel pieno rispetto delle norme del codice della strada. Invitano, inoltre, gli utenti a tenersi concentrati sulla guida e a far uso della massima prudenza. Consultare le previsioni del traffico prima di mettersi in viaggio può dare una bella mano d’aiuto aggiuntiva.

Bollini rossi nelle previsioni del traffico

Nel PDF in allegato, che troverete in coda al paragrafo, vedrete che le giornate del mese in corso avranno delle colorazioni diverse, in base all’intensità dei flussi veicolari attesi, con riferimento alle fasce antimeridiane e pomeridiane. Sono evidenziati anche i limiti alla circolazione dei mezzi pesanti. Il rosso è presente nei weekend del 17, 24 e 31 luglio 2022. Viabilità Italia continuerà a monitorare il quadro, per dare in modo tempestivo delle informazioni su eventuali criticità.

Dove informarsi e aggiornarsi su flussi e criticità

Come evidenzia la Polizia Stradale, notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per smartphone. Gli utenti hanno a disposizione pure il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali (di seguito le maggiori: www.autostrade.it, www.autovie.it, www.autobrennero.it, www.astm.it)