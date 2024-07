Con la Porsche Panamera fa un distruttivo show off-road | Video

Oggi, la noia e la voglia di apparire portano a comportamenti strani, fuori dai ranghi della normalità. Il video odierno ne mostra uno. Incolpevole protagonista è una Porsche Panamera, costretta al supplizio dell’off-road, in contesti impervi, dal suo conducente, che sembra non curarsi dei danni procurati al mezzo.

Nel primo attraversamento di un guado, salta il paraurti anteriore, poi travolto dal passaggio dell’auto, in quello che sembra un gioco al massacro del modello. L’azione procede con altre ferite sulla carrozzeria (e non solo) della grossa coupé tedesca.

Qualcuno potrebbe parlare di un passatempo da ricchi, ma non è detto che appartenga a questa categoria il tizio al volante. La Porsche Panamera, infatti, è abbastanza accessibile sul mercato dell’usato. Forse l’autore dell’impresa è uno youtuber in cerca di visibilità e click, ma non sappiamo come stiano realmente le cose, quindi la nostra è solo un’ipotesi, magari campata in aria. È a noi sconosciuto anche il posto dove ha preso forma lo show in off-road.

Comunque, sembra che pochi piangano l’auto. Almeno questo si evince dai commenti letti su Instagram. Sicuramente la Porsche Panamera non scatena riti d’amore nei suoi confronti, come accade invece per la ben più carismatica 911, icona della casa tedesca. A voi i fotogrammi del filmato!