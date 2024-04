La Porsche Mobil 1 Supercup 2024 banco di prova per i nuovi eFuel

La Porsche Mobil 1 Supercup 2024 andrà in scena con auto da corsa alimentate da eFuel, quasi a impatto zero. I 32 esemplari di 911 GT3 Cup che si contenderanno il successo in ciascuno degli 8 eventi agonistici in Europa, faranno uso di carburanti sintetici. La casa tedesca punta così ad aprire una nuova strada nel motorsport, assumendo un ruolo pioneristico in un ambito che potrà avere felici implicazioni anche sul prodotto di serie, con il miglior bilancio netto possibile di emissioni di CO₂, senza scontare limiti in termini di praticità.

Gli eFuel adoperati in gara saranno quasi del tutto sintetici, mentre nei tre anni precedenti il noto monomarca ha fatto uso di miscele parzialmente sintetiche. Ora si fa un passo avanti, nella prospettiva green, rispettando in pieno gli aspetti emotivi della serie, anche sul piano sonoro.

La produzione avviene in Cile

Come fanno sapere da Stoccarda, il carburante grezzo proviene dall’impianto pilota di Haru Oni, in Cile. Per ottenere il combustibile finale, totalmente sconnesso dalle fonti fossili, si combinano l’idrogeno e l’anidride carbonica, con alcune sostanze catalizzanti. Da questo processo si ottiene l’e-metanolo, poi trasformato in carburante sintetico. L’impatto ambientale è davvero minimo, anche perché il processo di trasformazione avviene facendo appello esclusivamente a fonti rinnovabili: nello specifico a pale eoliche, piazzate in una regione dove il vento è di casa.

Piccole modifiche alle Porsche da gara

Sulle auto vengono eseguiti, prima dell’uso, degli adattamenti al software delle centraline, specificamente programmate. Si prevede che durante la stagione 2024 della Porsche Mobil 1 Supercup serviranno circa 50 mila litri di eFuel. Il motorsport è stato sempre un motore di innovazione per il marchio di Stoccarda, ora anche sul terreno dei carburanti alternativi, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Ecco le parole di Michael Steiner (Ricerca e Sviluppo di Porsche AG): “Se si considera l’intera catena del valore, le auto da corsa impegnate nel nostro monomarca possono disputare il campionato in modo potenzialmente quasi neutro in termini di CO₂”. Uno degli obiettivi è implementare la produzione a livello industriale. Gli studi vanno avanti su questo fronte. Secondo i tecnici della casa tedesca, gli eFuel possono integrare utilmente l’elettromobilità, soprattutto per i veicoli esistenti. Porsche ha già investito oltre 100 milioni di dollari nello sviluppo e nella produzione di questi carburanti sintetici.