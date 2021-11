Porsche: le prime indiscrezioni sulla futura Super SUV

Nel corso del 2025 sarebbe in programma il debutto dell’inedita Super SUV di Porsche che, stando a quanto riportato da Automotive News, sarà posizionata sopra la Cayenne. Nota momentaneamente come Landjet, condividerà la piattaforma modulare Artemis con Audi e Bentley.

Abitacolo a 7 posti

Esteticamente, la Super SUV di Porsche sarà riconoscibile per la carrozzeria crossover in stile SUV coupé, in linea con il design dei modelli Taycan e Panamera. A livello di dimensioni, misurerà oltre cinque metri in lunghezza e più di tre metri nel passo, anche per garantire la configurazione a sette posti dell’abitacolo. Destinata soprattutto ai mercati di Stati Uniti, Cina e Medio Oriente, andrà a competere direttamente con la prossima BMW XM.

Prima ibrida Plug-In e poi anche elettrica

Inizialmente, la Super SUV di Porsche sarà disponibile solo nella versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con le declinazioni Turbo e-Hybrid da 700 CV e Turbo S e-Hybrid da circa 800 CV di potenza complessiva, rispettivamente equipaggiate con le motorizzazioni 4.0 V8 biturbo e 6.0 W12 biturbo a benzina. Successivamente, invece, sarà introdotta anche la configurazione a propulsione elettrica da 700 km di autonomia massima.