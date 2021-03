Porsche: le nuove 718 Boxster e Cayman saranno elettriche?

Porsche si starebbe avvicinando alla conversione della 718 Boxster e della 718 Cayman all’alimentazione esclusivamente elettrica, ma dai vertici dell’azienda precisano di aver ancora bisogno di “qualche mese in più” prima di decidere se il passaggio sarà fattibile o meno.

Le attuali generazioni di Boxster e Cayman (982) sono state introdotte nel 2016, con il prossimo salto generazionale previsto nel 2023. Il numero uno di Porsche, Oliver Blume, aveva dichiarato ad AutoExpress nell’autunno 2019 che la società avrebbe deciso “nei prossimi 12 mesi” se convertire o meno le auto all’energia elettrica.

Ora Blume ha ammesso che la decisione non è ancora stata presa, ma ha dichiarato che avverrà prima di quest’estate. Si è comunque sbilanciato accennando che un passaggio all’energia elettrica sembra più fattibile che no.

Dopo la conferenza annuale sui risultati di Porsche, Blume ha infatti dichiarato:

“Esiste la possibilità che faremo le 718 elettriche, ma siamo ancora in un periodo di concept, in cui non abbiamo ancora deciso. Per passare all’elettricità ora abbiamo bisogno di un’evoluzione della batteria. Aspetteremo ancora un paio di mesi prima di decidere. Ma penso che ci sia un potenziale positivo per farlo, e quando lo faremo dovranno saper garantire un feeling di guida come quello di una 911 e di tutte le altre nostre auto sportive .”