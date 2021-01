Porsche Boxster 25 Years: versione speciale per il quarto di secolo

Ecco la nuova Porsche Boxster 25 Years, versione speciale della 718 Boxster per celebrare il quarto di secolo della roadster introdotta nel 1996. In arrivo sul mercato italiano nel corso del mese di marzo al prezzo base di 98.272 euro, sarà prodotta in soli 1.250 esemplari in edizione limitata.

Condivide il motore aspirato a benzina 4.0 Boxer a sei cilindri da 400 CV di potenza e 293 km/h di velocità massima con la 718 Boxster GTS, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico a doppia frizione PDK a sette rapporti.

Ispirata alla concept car esposta al Salone di Detroit del 1993, la nuova Porsche Boxster 25 Years è riconoscibile per la specifica carrozzeria bicolore, in quanto è prevista la colorazione Neodyme per lo splitter anteriore, le prese d’aria laterali, i cerchi in lega da 20 pollici di diametro e il lettering Boxster 25, in abbinamento alle tinte GT Silver Metallic, Deep Black Metallic e Carrara White Metallic.

Inoltre, tra le specifiche caratteristiche figurano il tappo del serbatoio in look alluminio con il lettering Porsche, i terminali di scarico lucidi e la cornice del parabrezza a contrasto di colore nero, più gli interni in pelle di colore bordeaux e la capote in tessuto di colore rosso con il lettering Boxster 25 in rilievo.

Infine, la dotazione di serie della nuova Porsche Boxster 25 Years è completa dei pacchetti Sport Chrono che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in quattro secondi netti, PASM (acronimo di Porsche Active Suspension Management) con l’assetto sportivo ulteriormente ribassato di dieci millimetri, PTV (acronimo di Porsche Torque Vectoring) con il differenziale meccanico a slittamento limitata e Aluminium Package con gli elementi dell’abitacolo in alluminio, senza dimenticare i sedili sportivi regolabili elettricamente in 14 posizioni, i listelli sottoporta con il lettering Boxster 25 e il volante sportivo GT multifunzione in pelle riscaldabile.