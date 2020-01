Porsche 718 GTS 4.0: piacere di guida puro

Di Junio Gulinelli giovedì 16 gennaio 2020

Le nuova Cayman e Boxster con il sei cilindri aspirato da 400 CV e il cambio manuale

Porsche amplia la gamma delle sue sportive a motore centrale con l’introduzione delle nuove 718 GTS 4.0. Disponibile sia con carrozzeria cabriolet, la Boxster, che coupé, la Cayman, la nuova versione GTS adotta il motore sei cilindri aspirato utilizzato dalle 718 Spider e 718 Cayman GT4. Si tratta di una meccanica da 4.0 litri di cilindrata con 400 CV di potenza abbinabile unicamente a una trasmissione manuale a sei marce.

Aspirate e manuali. Le nuove Porsche 718 Cayman GTS 4.0 e Porsche 718 Boxster GTS 4.0 prendono il testimone delle precedenti GTS, arrivate sul mercato alla fine del 2017. Rispetto a queste ultime il nuovo sei cilindri 4.0 è più potente di 35 CV ma ha meno coppia (-12 Nm). Un ‘altra differenza rispetto alle precedenti GTS è che le nuova Porsche 718 GTS 4.0 saranno disponibili solo con il cambio manuale mentre prima si potevano richiedere anche con l’automatico PDK. In quanto a prestazioni le nuove Porsche 718 GTS 4.0 dichiarano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (+0,4 secondi) e una velocità massima di 293 km/h (+3 km/h).

Equipaggiamento sportivo. Di serie l’equipaggiamento delle nuove GTS 4.0 comprende la sospensione sportiva PASM, il pacchetto Sport Chrono, il Porsche Toque Vectoring con differenziale autobloccante, sistema di scarico sportivo, i supporti del motore attivi PADM e il controllo della stabilità sportivo.

Segni di riconoscimento. Le nuove Porsche 718 GTS 4.0 Boxster e Cayman si differenziano esteticamente dal resto della gamma per i nuovi terminali di scarico, il difuusore posteriore ridisegnato, lo spoiler anteriore e le prese d’aria frontali più grandi, il tutto verniciato in nero lucido. I cerchi misurano 20 pollici e calzano pneumatici sportivi da 235/35 ZR 20 all’anteriore e da 265/35 ZR 20 dietro.

Abitacolo. All’interno l’abitacolo di entrambe le versioni sfoggia tappezzerie in Alcantara, sedili sportivi, rifiniture in carbonio, grafiche specifiche per la strumentazione e, come optional con il pacchetto GTS ci sono anche i dettagli in rosso per il quadro strumenti e le cuciture decorative con bordature GTS sui poggiatesta.