La Russell Built Fabrication è tornata con il suo ultimo progetto Porsche 911 incentrato sul fuoristrada e questo potrebbe essere il suo veicolo più interessante fino ad oggi. Nel dare vita a questo modello speciale, l’azienda americana ha preso come base una Porsche 911 di generazione 964, ribattezzata Porsche 964 Safari Sportsman ed equipaggiata con un sistema di sospensioni fuoristrada collaudato in gara e progettato da zero.

Questa nuova configurazione delle sospensioni offre alla 911 fino a 10 pollici di escursione delle ruote, oltre ad estendere l’interasse di 2 pollici. Russell Built Fabrication ha anche aumentato notevolmente l’altezza da terra e ampliato la carreggiata della sportiva tedesca.

Porsche 964 Safari Sportsman: telaio sofisticato

I componenti chiave utilizzati nella nuova configurazione delle sospensioni sono i puntoni regolabili, le piastre di campanatura regolabili, i cuscinetti e i mozzi dell’unità per impieghi gravosi, i bracci ad A inferiori in lamiera d’acciaio, i montanti in alluminio billet 7075, i nuovi tiranti, i collegamenti della barra antirollio e i supporti del montante superiore. La parte posteriore di questa Porsche 911 Safari Sportsman beneficia di bracci longitudinali in acciaio, ammortizzatori regolabili King, mozzi per impieghi gravosi e portamozzi in alluminio billet.

Quasi irriconoscibile esteticamente

Inoltre sono state apportate numerose modifiche estetiche all’auto, tra cui i passaruota anteriori e posteriori svasati, sei piastre paramotore, inserti in tubi d’acciaio nei paraurti anteriore e posteriore e un paio di parafanghi. Il set di ruote Rotiform nere è stato progettato ad hoc per questa stravagante Porsche e sono avvolti con pneumatici Toyo Open Country.

E poi sono disponibili numerose opzioni per i clienti. Tra queste citiamo i fendinebbia gialli montati sul paraurti, le luci da rally montate sul cofano, un portapacchi in carbonio, un roll-bar a quattro punti e un supporto per accessori che contiene due rampe di recupero, una cinghia di traino e un martinetto a forbice.

Porsche 964 Safari Sportsman: 3 proposte meccaniche

Sono disponibili anche tre opzioni meccaniche. Per la prima la Russell Built Fabrication si compromette nella completa ricostruzione del motore originale aumentando la capacità a 3,6 litri e ottenendo 310 CV di potenza. Oltre a questa possibilità sono disponibili anche un’opzione da 3,8 litri con 350 CV e una versione da 4,0 litri con 400 CV, mentre sono offerti anche aggiornamenti della trasmissione Stage 1 e Stage 2.