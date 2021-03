Porsche 911 Turbo: un traverso spettacolare in pista [Video]

Il video odierno ci consegna gli emozionanti fotogrammi di una Porsche 911 Turbo che affronta le insidie della pista in modo scenografico. Teatro delle riprese è l’autodromo di Bilster Berg, nella città di Bad Driburg, in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania). Qui il pilota della supercar tedesca affronta con grande perizia una difficile curva in pendenza, che evoca la fisionomia del cavatappi di Laguna Seca.

Vedere come riesce a gestire i traversi, a ritmo estremo, nel complesso scenario altimetrico e planimetrico, è una vera goduria dei sensi. Se la Porsche 911 Turbo, con la sua riconosciuta sicurezza attiva e le sue doti dinamiche, è un’ottima compagnia d’avventura, è altrettanto evidente che senza manico certe cose non si possono fare. Qui il pilota è davvero bravo, bisogna ammetterlo.

Giusto, a questo punto, spendere anche due parole sul tracciato dove l’impresa si è compiuta. La topografia di Bilster Berg è ideale per esperienze di guida esaltanti. La pista tedesca, lunga 4.2 chilometri, presenta 19 curve ed offre pendenze fino al 26%: roba da montagne russe. Il video della Porsche 911 Turbo lo conferma, ma adesso la palla passa ai fotogrammi. Buona visione!