Porsche 911 Turbo: con il tuning Techart raggiunge i 350 km/h

Per tutti coloro ai quali non bastano le già straordinarie prestazioni sviluppate dalle Porsche 911 Turbo e Turbo S (992), adesso può affidarsi alle costose cure di Techart in quella che prende il nome di GTstreet R. Questa dicitura dovrebbe far capire le intenzioni corsaiole e decisamente aggressive della celebre vettura di Zuffenhausen, che pretende di essere la regina assoluta degli autodromi.

Ma attenzione, non tutti potranno beneficiare del prezioso lavoro di Techart, in quanto solamente 87 esemplari vedranno la luce. La tiratura quindi è limitata e questo la rende ancora più esclusiva.

Caratteristiche

I benefici prestazionali si ottengono grazie a una carrozzeria alleggerita con tanto utilizzo di carbonio (come ad esempio il cofano) a un kit aerodinamico (minigonne + alettone), a una bella dose di iniezione di cavalli nel motore: 800 CV e 950 Nm. Questo porta la Porsche 911 Turbo Techart a raggiungere la straordinaria soglia dei 350 km/h di velocità massima nella versione T2 (con la T1 ci sono solo 60CV in più fermandosi a 710CV). Le migliorie portano ad avere una deportanza quattro volte superiore nella parte posteriore, mentre davanti si ha un 45% in meno di sollevamento a 140 km/h.

Chi è solito guidare a pieno gas le Porsche in pista sa cosa significa, specialmente le versioni antecedenti alla più recente 992. A completamento di questo pacchetto esclusivo, ci sono anche lo scarico sportivo a due tubi, saldato a mano con controllo attivo delle valvole, delle nuove molle che abbassano la Porsche 992 fino a 25 mm e i cerchi a scelta da 20/21 pollici. Nell’abitacolo si ha un tripudio di fibra di carbonio e Alcantara, in cui ogni aspetto è estremamente personalizzabile per andare incontro alle richieste del più complicato degli utenti.

Prezzo

Naturalmente il prezzo per avere a disposizione il grande lavoro svolto da Techart non è per tutte le tasche, infatti ha un prezzo di circa 73.000 euro.