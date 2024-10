La Porsche 911 GT3 compie 25 anni e celebra questo traguardo con il lancio della versione 992.2, un restyling che ne esalta ulteriormente il carattere sportivo e iconico. L’ultima evoluzione di questa vettura si presenta in due varianti: la classica GT3 e la Touring, quest’ultima ora disponibile per la prima volta con sedili posteriori opzionali, una novità assoluta nella storia del modello.

Da sempre simbolo di prestazioni eccellenti, la 911 GT3 992.2 mantiene il suo DNA da pista, evolvendosi però con soluzioni tecnologiche e di design che la rendono ancora più versatile e raffinata. Il restyling della carrozzeria segue le linee della 911 aggiornata, con fari Matrix LED all’avanguardia e un’aerodinamica ottimizzata grazie a prese d’aria maggiorate e profili nel sottoscocca che migliorano il flusso d’aria. La sospensione anteriore con braccetti derivati dalla GT3 RS garantisce una deportanza superiore, migliorando il comportamento dinamico della vettura.

La variante Touring, che si distingue per la sua estetica pulita e senza l’ala posteriore fissa, mantiene comunque un perfetto equilibrio aerodinamico grazie allo spoiler posteriore estensibile. Questa versione rappresenta la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di guida sportiva senza rinunciare a uno stile più discreto e sofisticato.

Prestazioni di riferimento

Sotto il cofano, la 911 GT3 resta fedele alle sue origini con un motore boxer aspirato a sei cilindri da 4.0 litri, capace di erogare ben 510 cavalli e 450 Nm di coppia. La scelta tra un cambio manuale a sei marce e il cambio PDK a doppia frizione a sette rapporti permette di personalizzare l’esperienza di guida. Con il PDK, la vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 311 km/h.

Una delle caratteristiche che continua a contraddistinguere la 911 GT3 è la leggerezza. La versione 992.2 non fa eccezione, adottando una batteria agli ioni di litio più leggera e cerchi in alluminio. I clienti più esigenti possono optare per cerchi in magnesio forgiato ancora più leggeri, disponibili con il pacchetto Weissach per la GT3 o il pacchetto Leichtbau per la Touring. Con questi pacchetti, il peso complessivo della vettura scende a soli 1.420 kg, un risultato straordinario che migliora ulteriormente le prestazioni dinamiche.

Tecnologia e lusso per Porsche 911 GT3

L’interno della 911 GT3 è altrettanto innovativo, con un quadro strumenti digitale dotato della modalità “Track Screen Mode“, che riduce le informazioni visualizzate ai dati essenziali per la guida in pista. L’esperienza di avviamento è resa ancora più emozionante grazie alla tradizionale chiave Porsche, un dettaglio che differenzia la GT3 dalle altre versioni della 911.

Per gli amanti delle competizioni, il pacchetto Clubsport trasforma la GT3 in una vera auto da corsa, aggiungendo roll cage, cinture a sei punti e un estintore. E per completare il tutto, Porsche Design ha creato un cronografo esclusivo che riflette l’anima della vettura.

In Italia, la Porsche 911 GT3 992.2 è disponibile a partire da 215.543 euro, con il pacchetto Weissach a 23.204 euro e il pacchetto Leichtbau per la Touring a 34.721 euro, offrendo così un’esperienza di guida che unisce lusso, prestazioni e un design senza tempo.