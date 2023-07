Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: un tributo alla leggenda dell’automobilismo [FOTO]

Nel mondo dell’automobilismo, pochi nomi risuonano con la stessa forza di Pininfarina e Nino Farina. Quest’ultimo, nipote del fondatore dell’azienda Battista “Pinin” Farina, è stato il primo campione del mondo di Formula 1. Oggi, Pininfarina rende omaggio a questa leggenda con la speciale Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.

Si tratta di un’hyper GT 100% elettrica che combina l’innovazione tecnologica con un design che celebra l’illustre eredità di famiglia.

Parteciperà al Goodwood Festival of Speed 2023 con Nick Heidfeld

Lo storico brand italiano ha creato la Battista Edizione Nino Farina, un tributo alla carriera agonistica e allo spirito intrepido di Nino Farina. Questa edizione speciale debutterà al Goodwood Festival of Speed 2023, guidata da un’altra leggenda dell’automobilismo: l’ex campione della cronoscalata di Goodwood Nick Heidfeld.

La speciale hypercar a zero emissioni sarà prodotta in soli cinque esemplari unici, ciascuno celebrando una delle cinque straordinarie pietre miliari dell’impressionante carriera di Nino. Ogni vettura sarà dotata di un’esclusiva targa nella portiera che celebrerà una delle cinque pietre miliari, rendendo ogni esemplare unico nel suo genere.

La carrozzeria è dipinta in Rosso Nino

Il design esterno della Edizione Nino Farina è un capolavoro di estetica e funzionalità. Sfoggia la verniciatura Rosso Nino, un omaggio alle vetture sportive italiane con cui Nino Farina ha conquistato le sue vittorie più importanti. Questo colore, ricco e profondo, è esaltato da finiture a contrasto in Bianco Sestriere e Iconica Blu, creando un look che è tanto audace quanto elegante.

I dettagli distintivi includono i nuovi cerchi Glorioso Gold e l’accattivante numero “01” sul lato della carrozzeria. Inoltre, la nuova Pininfarina Battista Edizione Nino Farina integra il pacchetto Furiosa, composto da un innovativo splitter anteriore in fibra di carbonio, da minigonne laterali e da un diffusore posteriore, abbelliti da pinstripe Bianco Sestriere.

Un abitacolo unico per pilota e passeggero

All’interno, la Battista Edizione Nino Farina offre un ambiente su misura per il pilota e il passeggero. Il sedile del pilota è rivestito in lussuosa pelle sostenibile nera mentre quello del passeggero presenta un contrasto di Alcantara nera e pelle beige. Entrambi i sedili sono impreziositi da un rivestimento in Alcantara nera e da esclusive iscrizioni Nino Farina.

Ogni dettaglio dell’abitacolo è stato pensato per creare un’esperienza di guida unica. La piastra del telaio ha una finitura anodizzata nera e la scritta personalizzata “Nino Farina” mentre la targa nella portiera lato passeggero è unica per ogni esemplare, celebrando una diversa pietra miliare della vita di Nino Farina.

Potenza e velocità da record

La Pininfarina Battista Edizione Nino Farina non è solo un tributo alla storia dell’automobilismo, ma anche un balzo in avanti nel futuro delle hypercar. Questa vettura è mossa da un gruppo propulsore elettrico con prestazioni da record, rendendola la prima hyper GT interamente elettrica al mondo.

C’è anche una batteria agli ioni di litio da 120 kWh, racchiusa in un alloggiamento robusto e leggero in fibra di carbonio. Quattro motori elettrici indipendenti (uno per ogni ruota) si uniscono al sistema di controllo dinamico Full Torque Vectoring, al controllo elettronico della stabilità e al software del differenziale, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.

Le prestazioni della Battista sono impressionanti: può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi e raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Con un’autonomia fino a 476 km nel ciclo combinato WLTP, l’hypercar elettrica Pininfarina combina le prestazioni tipiche di un modello del genere con l’autonomia e il comfort di una GT tradizionale.