Pininfarina Battista fa il nuovo record sullo 0-100: appena 1,86 secondi

La Pininfarina Battista è un’hypercar con quattro motori elettrici (ognuno per ogni ruota) che raggiungono i 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia, insieme a un pacco batterie da 120 kWh che le garantisce un’autonomia fino a 311 miglia (500 km). Grazie al suo powertrain è considerata l’auto di produzione con la migliore accelerazione al mondo.

I record in accelerazione e frenata

Detto questo, durante la sua presentazione al Circuito di Dubai negli Emirati Arabi Uniti per il Medio Oriente, l’hypercar italiana ha impiegato appena 1,86 secondi per raggiungere i 100 km/h e 4,7 secondi per celebrare fino a 200 km/h. Oltre a questo primato ha battuto anche il record mondiale di frenata, passando da 100 km/h a 0 in soli 30,7 metri. Questi dati sono migliori di quelli della Rimac Nevera, che impiega 1,97 secondi per raggiungere i 100 km/h, ma la supera in velocità massima: 412 km/h.

Pininfarina Battista: nuovo record

E ancora, la Pininfarina Battista raggiunge una velocità massima di 349 km/h e la sua produzione è limitata a soli 150 esemplari. Ogni unità è costruita a mano, in Italia, e richiede circa 1.250 ore per essere completata. Ogni esemplare ha un prezzo iniziale di 2,2 milioni di euro.

A tal proposito, Paolo Dellacha, Product Manager di Pininfarina, ha dichiarato: