Alla Monterey Car Week, si fa strada un’hypercar dal fascino cinematografico: la Pininfarina B95 Gotham. Questo esemplare unico è il frutto di una collaborazione tra la prestigiosa casa automobilistica italiana e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, unendo tecnologia avanzata e design ispirato all’iconico supereroe Batman.

La B95 Gotham viene presentata ufficialmente il 16 agosto durante l’evento The Quail, accompagnata da nuove spettacolari immagini scattate a Los Angeles, dove la supercar è affiancata dalla leggendaria Tumbler, l’auto utilizzata dal Cavaliere Oscuro nella trilogia diretta da Christopher Nolan.

Pininfarina ha dichiarato che la B95 Gotham è stata concepita ispirandosi alla visione di Bruce Wayne, alias Batman, integrando caratteristiche come innovazione avanzata, tecnologia sostenibile e un’eleganza senza tempo. Ed è proprio questo mix di elementi che colpisce al primo sguardo.

La B95 Gotham condivide la piattaforma con la Battista, un’altra celebre creazione di Pininfarina. Sotto la scocca si cela una batteria da 120 kWh che alimenta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, capaci di erogare una potenza complessiva di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia.

Le prestazioni dichiarate sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Anche se l’autonomia non è stata ufficialmente comunicata, si prevede che sia simile a quella della Battista, con un range stimato tra i 450 e i 500 km. La ricarica avviene rapidamente grazie a una potenza massima di 270 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 20 all’80% in appena 25 minuti.

Di questa straordinaria hypercar verranno prodotti solo 10 esemplari, con la versione Gotham realizzata come pezzo unico. Il prezzo di partenza è fissato a 4,5 milioni di euro, una cifra che potrebbe crescere sensibilmente a seconda delle opzioni di personalizzazione offerte da Automobili Pininfarina.