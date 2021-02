Peugeot svela il nuovo logo e indica la nuova direzione del marchio

Forse non tutti sanno che Peugeot è il marchio automobilistico più antico del mondo. Nel corso della sua lunga storia, la Casa del Leone ha percorso un’avventura ricca di tradizioni, scoperte e innovazioni che hanno reso questo brand unico ed inimitabile.

Un nuovo logo per una nuova era

Dal 1850, anno della fondazione di Peugeot, il Costruttore transalpino ha avuto ben 11 differenti loghi, ognuno figlio del suo tempo, ma tutti rappresentanti l’emblema del Leone, simbolo di forza e coraggio. Oggi Peugeot rinnova nuovamente il suo logo per sottolineare la sua ennesima evoluzione. Stiamo parlando di uno stemma adorno di una magnifica testa di leone, in grado di rappresentare la nuova era in cui è entrata la Casa d’oltralpe, in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, tormentato dalla crisi sanitaria che attanaglia il mondo e pronto a vincere nuove sfide climatiche ed energetiche, grazie all’uso delle ultime tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile. Peugeot è infatti uno dei pochi marchi generalisti dell’intero globo a proporre un’ampia e moderna gamma di automobili e veicoli commerciali, equipaggiati con propulsori a benzina, diesel, ibridi plug-in e 100% elettrici.

Pronto per sfide globali

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, perché – come accennato in precedenza – abbiamo dovuto fare i conti con una emergenza sanitaria globale senza precedenti che ha avuto forti ripercussioni negative sull’economia mondiale e di conseguenza sul settore automotive. Nonostante questo, Peugeot non ha esitato a innovare e a far parte di un progetto dalle grandi ambiziosi che si è concretizzato definitivamente all’inizio del 2021. Stiamo parlando della fusione tra FCA e PSA che ha portato alla nascita del Gruppo Stellantis, di cui Peugeot è uno dei pilastri più importanti. Non bisogna inoltre dimenticare che presto verrà svelata la nuova generazione della 308, iconico modello del brand, senza dimenticare la già citata elettrificazione della gamma che prosegue senza sosta.

Un ricco palmares

Prima di parlare delle sfide per il futuro e delle ambizioni di Peugeot, bisogno sottolineare gli incredibili risultati che il Costruttore francese è riuscito a centrare negli ultimi 10 anni. Grazie a prodotti innovativi, tecnologici e all’avanguardia, la Casa del Leone ha fatto incetta di premi e riconoscimenti:“International Van of the Year” con i PEUGEOT e-Expert nel 2021 e Partner nel 2019, e tre premi “Car Of The Year” (PEUGEOT 308 eletta nel 2014, PEUGEOT 3008 nel 2017 e PEUGEOT 208 nel 2020).

Le future sfide

Grazie al suo background tecnologico, al suo design distintivo e anti-conformista, Peugeot si prepara ad affrontare un futuro ricco di occasioni e opportunità. Per questo il nuovo logo vuole incarnare al meglio il passato del marchio, quello che significa Peugeot oggi e quello che significherà nel domani. PEUGEOT Design Lab, il laboratorio di Global Brand Design del marchio PEUGEOT, ha quindi voluto imprimere con questo logo prestigio, fiducia, longevità e lignaggio. Ma l’obiettivo di questo luogo è anche quello di suggerire un’esperienza globale di qualità.

Questa esperienza passa dai veicoli, ma anche da concessionari, prodotti correlati, siti web, comunicazioni, etc. Parliamo infatti dei punti di contatto con il marchio, organizzati e armonizzati intorno a un sistema unico, coerente e trasversale. Ad esempio, il sito web diventa il luogo di un’esperienza di “concessionaria on line”, diventando una vendita nativa on-line La Concessionaria, invece, diventa il luogo di un’esperienza ancora più umana, ancora più visiva e pedagogica. L’obiettivo è quello di sperimentare concretamente l’accelerazione della transizione energetica, per scoprire le nuove opzioni di mobilità e le nuove tecnologie.