Peugeot Italia: Ciro Papa è il nuovo responsabile del marketing

All’interno del contesto dinamico e in rapido cambiamento dell’industria automobilistica italiana, si registra una mossa strategica molto importante da parte di Stellantis. Peugeot Italia ha annunciato l’arrivo di un nuovo volto alla guida della sua divisione marketing: si tratta di Ciro Papa. Quest’ultimo sostituisce Giovanni Falcone, ora Managing Director di Citroën Italia.

Originario di Napoli e padre di due figli, Papa vanta un brillante percorso accademico, coronato da una laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita con il massimo dei voti. Il suo debutto nel mondo automobilistico risale al 2000, con l’inizio della sua carriera presso Fiat. Ha assunto ruoli di crescente responsabilità, passando dalla produzione al marketing, fino ad arrivare alle vendite, tra Napoli, Torino e Roma.

Ha lavorato anche in GM Italia e Opel

Dal 2005 ha esteso le sue competenze, lavorando per GM Italia nel campo dello sviluppo delle reti di vendita e della pianificazione commerciale. Ha successivamente approfondito la sua esperienza in distribuzione e logistica, oltre a diventare brand manager per diverse linee di prodotto.

Quando Stellantis è nata all’inizio del 2021, Ciro Papa è stato nominato direttore marketing di Opel ed è stato successivamente assegnato al ruolo di eMobility Manager nel novembre 2022, una posizione di grande rilievo nella recente fase di trasformazione del settore automotive.

Si occuperà del lancio di nuovi prodotti e servizi

Ora, Papa è chiamato a condurre le importanti operazioni di marketing del produttore francese. Il momento è particolarmente stimolante, in un periodo di grande cambiamento per l’industria della mobilità, e Peugeot è pronta a rispondere alle nuove esigenze del mercato italiano con un’offerta di prodotti all’avanguardia.

Le sue responsabilità includeranno la definizione e l’attuazione delle strategie migliori per consolidare la presenza e la notorietà del brand di Stellantis nel mercato italiano. Questo includerà l’introduzione di nuovi prodotti come il nuovo e-3008 e le rinnovate 208 e 2008, oltre a servizi inediti.

In questo contesto di sfide e opportunità, Ciro Papa è quindi la persona scelta per guidare Peugeot Italia verso un futuro di successo.