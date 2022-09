Peugeot e-208 2023: più potenza e autonomia

In ogni buona famiglia i fratelli minori ereditano sempre una moltitudine di cose dai maggiori. Che siano i vestiti, i giocattoli o la cameretta, i più piccoli ricevono sempre ciò di cui i più grandi non hanno più bisogno. In Peugeot hanno scelto di fare lo stesso, anche se con una sfumatura importante, con l’e-208 che eredita la proposta meccanica dell’e-308.

L’utility elettrica francese, l’auto elettrica di segmento B più venduta in Europa quest’anno, potrà così godere di più potenza e, soprattutto, di un’autonomia extra, che raggiungerà fino a 400 chilometri, 38 in più rispetto alla aggiornamento che ha ricevuto nel 2021, con il quale aveva raggiunto i 362 chilometri con una sola ricarica.

Peugeot e-208 2023: più cavalli e più autonomia con una ricarica

Questi miglioramenti sono possibili grazie al nuovo motore elettrico dell’e-208, lo stesso che monta l’e-308 e che ne aumenta la potenza da 136 CV a 156 CV, con una nuova batteria ad alto voltaggio da 51 kWh più efficiente. Questo powertrain elettrico, insieme ad una serie di adeguamenti di efficienza effettuati per l’aggiornamento 2021 che le hanno permesso di raggiungere un consumo di 12 kWh/100 chilometri, tra i più bassi del segmento, consentono ora alla nuova e-208 di raggiungere quei 400 chilometri di autonomia promessi dal marchio del Leone.

Peugeot e-208 2023: efficienza energetica migliorata

Tra questi aggiornamenti c’è l’incorporazione di una pompa di calore per massimizzare l’efficienza energetica dell’aria condizionata, pneumatici di categoria A + e cambi di marcia che ne aumentano l’autonomia in tutte le situazioni di guida. Nonostante la sostituzione della batteria, la Peugeot e-208 manterrà le sue opzioni di ricarica, che possono essere con un massimo di 100 kW di potenza. In questo caso sono necessari meno di 25 minuti per recuperare l’80% della sua capacità. Viene offerta di serie con un caricabatterie da 7,4 kW, che può essere completato opzionalmente con un caricabatterie trifase da 11 kW.

Peugeot e-208 2023: le foto Guarda un'altra fotografia →

Quando arriverà sul mercato?

La nuova Peugeot e-208, più potente e con maggiore autonomia, arriverà sul mercato il prossimo anno e sarà offerta attraverso i consueti canali di vendita del marchio, che prevedono un processo di acquisto al 100% digitale senza la necessità di rivolgersi a un concessionario, sebbene chi voglia visitare i centri Peugeot l’avrà a disposizione anche negli stabilimenti fisici.