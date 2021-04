Peugeot 508 PSE: prima prova, prezzi e dotazioni

A sette mesi esatti dall’anticipazione, che si era svolta in occasione della 24 Ore di Le Mans 2020 (tenutasi eccezionalmente nella seconda metà di settembre a causa dell’emergenza sanitaria che aveva di fatto impedito il suo svolgimento nella tradizionale collocazione di metà giugno), i vertici Peugeot – all’epoca guidata da Jean-Philippe Imparato, poi chiamato a dirigere Alfa Romeo in seguito alle nomine dei massimi dirigenti Stellantis – erano stati puntati sulla “big news” 508 Peugeot Sport Engineered, ovvero “La vettura di serie più potente mai prodotta” secondo le prime indicazioni. In effetti, con 360 Cv e 520 Nm per una velocità di punta di 250 km/h e 5 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h, l’identità marcatamente dinamica della novità 508 PSE è fuori discussione.

Debutta su strada

All’appello, non manca che il verdetto del pubblico: i giudizi degli appassionati non tarderanno ad arrivare, visto che 508 Peugeot Sport Engineered è pronta ad esordire su strada, in una configurazione che presenta un modulo di propulsione ibrido plug-in che si avvale del 1.6 turbo benzina PureTech e due motori elettrici, trasmissione e-EAT8 ad otto rapporti e trazione integrale, nonché un layout di corpo vettura e abitacolo che volutamente “racing” che fra l’altro porta in dote il nuovo monogramma a tre barre diagonali che esprime graficamente l’inedita filosofia di alte prestazioni Neo-Performance (ovvero un’immagine dichiaratamente “aggressiva”, tuttavia responsabile), un nuovo e più “affilato” disegno della calandra, lo scudo anteriore riprogettato, nuove appendici aerodinamiche, terminali di scarico rifiniti in nero ed un nuovo diffusore inferiore.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

508 Peugeot Sport Engineered berlina: 69.450 euro ;

; 508 Peugeot Sport Engineered Station Wagon: 70.650 euro.

Gli equipaggiamenti

Nel dettaglio, l’elenco delle dotazioni di Peugeot 508 PSE comprende quanto segue.

Esterni

Monogramma “Peugeot” in finitura Dark chrome;

Targhetta “508” in nero ad effetto satinato;

Grafiche “Peugeot Sport Engineered” in giallo;

Splitter anteriore;

Flaps laterali aerodinamici integrati nelle modanature sottoscocca;

Calandra in tinta nero brillante con lamelle flottanti;

Griglia inferiore a nido d’ape, nuove prese d’aria anteriori con accenti in tinta Verde Kryptonite;

Diffusore posteriore specifico, verniciato in tinta nero brillante e provvisto di alette verticali;

Due coppie di terminali di scarico in finitura nero lucido ottenuta con un trattamento elettrolitico ad hoc per rafforzarne la resistenza alle alte temperature;

Gruppi ottici Full Led con illuminazione statica delle curve;

Fanaleria posteriore Full Led 3D adattiva;

Cerchi “Exxar” da 20” forgiati con pinze dei freni anteriori verniciate in tinta Kryptonite, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 245/35 R 20;

Freni a disco anteriori autoventilanti da 380 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini; freni a disco posteriori;

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, schema tipo McPherson, ammortizzatori idraulici pressurizzati;

Sospensioni posteriori semi-indipendenti con assale Multilink, ammortizzatori idraulici pressurizzati;

Barre antirollio da 22 mm;

Finizione carrozzeria in Grigio Selenium (a richiesta in Nero Perla o Bianco Madreperla con sovrapprezzo);

Finestratura posteriore e lunotto oscurati;

Gusci degli specchi retrovisori in nero brillante;

Barre portatutto longitudinali verniciate in nero brillante (Station Wagon);

Cornici della finestratura in nero brillante.

Dimensioni corpo vettura e capacità vano bagagli

508 Peugeot Sport Engineered berlina

Lunghezza: 4,75 m;

Larghezza: 1,86 m;

Altezza: 1,41 m;

Capienza bagagliaio: 487 litri nel normale assetto di marcia, fino a 1.537 litri con i sedili posteriori abbattuti;

Capacità serbatoio carburante: 43 litri.

508 Peugeot Sport Engineered Station Wagon

Lunghezza: 4,79 m;

Larghezza: 1,86 m;

Altezza: 1,42 m;

Capienza bagagliaio: 530 litri nel normale assetto di marcia, fino a 1.780 litri con i sedili posteriori abbattuti;

Capacità serbatoio carburante: 43 litri.

Pesi

A vuoto: 1.850 kg (berlina), 1.875 kg (SW);

Complessivo autorizzato: 2.340 kg e 2.360 kg;

Massimo rimorchiabile: 1.260 kg e 1.270 kg (rimorchio frenato, pendenza massima 12%);

Totale ammesso su strada: 3.600 kg e 3.630 kg.

Interni

Di seguito le dotazioni di serie.

Battitacco anteriori in alluminio anodizzato nero, con monogramma “Peugeot Sport Engineered”;

Tappetini con cuciture specifiche in Verde Kryptonite e Grigio Tramontana;

Strumentazione digitale Peugeot i-Cockpit;

Volante sportivo rivestito in pelle pieno fiore traforata, con cuciture in Kryptonite e Tramontane ed inserto nero lucido con “logo” Peugeot Sport Engineered;

Modanature in legno Zebrano su plancia e pannelli porta;

Rivestimenti in pelle Sellier verniciata in nero, Alcantara e tessuto tecnico 3D con cuciture in tinta Kryptonite e Gris Tramontane a contrasto;

Finitura in nero Mistral per il padiglione;

Sedili anteriori anatomici certificati Agr con multiregolazione elettrica (Electric Pack) e funzione massaggio;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Illuminazione abitacolo a Led;

Illuminazione “ambient” in blu alle porte anteriori, sul cruscotto, nel portabicchieri e sotto la consolle centrale;

Specchio retrovisore centrale senza cornice, a sistema fotocromatico anti-abbagliamento e provvisto di segnalatore luminoso per la guida in modalità elettrica;

Pack Visibilità, che comprende parabrezza a isolamento acustico, accensione automatica proiettori e tergicristalli, retrovisore interno fotosensibile;

Pedaliera sportiva in alluminio;

Sistema Keyless Entry & Keyless Start;

Portellone ad apertura “hands-free”.

Infotainment

Modulo multimediale Peugeot i-Cockpit con Head-up Display da 12.3” a configurazione “Peugeot Sport Engineered” personalizzata;

Connettività 3D Connected Navigation con suite di funzionalità Peugeot Connect, che comprende i servizi Peugeot Connect SOS & Assistance;

Impianto audio digitale DAB con schermo touch da 10” HD a tecnologia capacitiva e Toggle switches;

Due prese Usb anteriori;

Due prese Usb posteriori.

Sicurezza attiva e ADAS

Sei airbag (frontali, laterali, a tendina);

Freno di stazionamento elettrico ed assistenza alle partenze in salita Hill Assist;

Sistema di taratura dinamica sospensioni Active Suspension Control;

Sensori di parcheggio posteriori;

Pack Safety Plus, che comprende Active Safety Brake (con Distance Alert), Active Lane Departure Warning con funzione Road Edge, sistema Blind Corner Assist di monitoraggio angoli ciechi, High Beam Assist (accensione automatica proiettori abbaglianti), Extended Traffic Sign Recognition, sistema Driver Attention Alert di monitoraggio stanchezza conducente e avviso di calo dell’attenzione;

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go e Lane Positioning Assist;

Full Park Assist;

Visiopark con due telecamere di parcheggio a 360 gradi;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Accessori a richiesta

Parabrezza riscaldato;

Tetto panoramico apribile;

On-board Charger da 7,4 kW (senza sovrapprezzo).

Motorizzazione, autonomia e ricarica

Sotto al cofano, la novità Peugeot 508 PSE viene equipaggiata con un modulo ibrido plug-in formato dall’unità motrice 1.6 benzina turbo PureTech da 200 CV e due motori elettrici: uno, collocato all’anteriore ed integrato nel cambio e-EAT8 ad otto rapporti, ed uno che agisce sulle ruote posteriori, da rispettivamente 110 CV e 113 CV.

La loro alimentazione avviene tramite una batteria agli ioni di litio da 11,5 kWh, che fornisce alla vettura una percorrenza di marcia in modalità elettrica nell’ordine di 42 km a ciclo WLTP. Un ciclo di ricarica completa richiede 7 ore attraverso una comune presa domestica da 8Ah, e 1 ora e 45 minuti mediante il caricabatterie da 3,7 kW fornito di serie (a richiesta è disponibile la Wallbox da 32 Ah con caricabatterie da 7,4 kW).

La scheda tecnica

Motore termico

Architettura: 4 cilindri in linea;

Alimentazione: benzina turbocompresso;

Distribuzione: 4 valvole per cilindro;

Cilindrata complessiva: 1.598 cc;

Potenza massima: 200 CV a 6.000 giri/min;

Coppia massima: 300 Nm a 3.000 giri/min;

Classe di inquinamento: Euro 6d.

Motori elettrici

Disposizione unità: uno anteriore, integrato nel cambio e-EAT8, uno posteriore;

Potenza massima: 110 CV a 2.500 giri/min (anteriore), 113 CV a 14.000 giri/min (posteriore);

Coppia massima: 320 Nm fra 500 e 2.500 giri/min (anteriore), 166 Nm fra 0 e 4.760 giri/min (posteriore).

Trasmissione

Cambio: automatico e-EAT8 ad otto rapporti;

Trazione: integrale.

Potenza e coppia massime di sistema: 360 CV e 520 Nm.

Valori prestazionali dichiarati