La casa automobilistica francese Peugeot si prepara a una rivoluzione per la sua iconica Peugeot 308, che vedrà un restyling profondo nel 2025. L’aggiornamento, previsto per settembre, andrà oltre i tradizionali ritocchi estetici, proponendo un design innovativo e motorizzazioni potenziate, per mantenere il modello competitivo in un mercato in continua evoluzione.

Le anticipazioni

Secondo quanto anticipato, la nuova Peugeot 308 restyling adotterà un linguaggio stilistico ispirato ai recenti SUV 3008 e 5008, con un frontale caratterizzato da una griglia a due piani. Questa scelta segna un parziale distacco dal family feeling attuale e introduce un’identità visiva più audace, differenziandosi anche dalla 508, che uscirà di produzione entro la fine dell’anno.

Le novità non si limiteranno all’estetica. Sul fronte tecnico, la versione Peugeot 308 ibrido plug-in vedrà un incremento di potenza, passando dagli attuali 180 CV a 195 CV. Inoltre, gli appassionati di guida sportiva potrebbero assistere al ritorno della mitica Peugeot 308 GTI, questa volta in una variante elettrificata, per colmare il vuoto lasciato dalla versione da 270 CV, ritirata nel 2020.

C’è ancora spazio per una berlina o sw?

Nonostante il dominio crescente di SUV e crossover, la berlina compatta 308 rimane un modello strategico per Peugeot, con una produzione in Francia e un solido posizionamento nelle vendite europee. Questo dimostra che le berline tradizionali continuano a occupare uno spazio significativo nel panorama automobilistico.

Con il debutto fissato tra circa un anno, l’attesa per la nuova Peugeot 308 è destinata a crescere, alimentata da indiscrezioni e anticipazioni che ne aumenteranno l’appeal tra gli appassionati e i potenziali acquirenti.