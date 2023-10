Peugeot 1008: in un video il design del futuro crossover [RENDER]

Peugeot 1008 è il soprannome dato ad un futuro e per il momento solo ipotetico crossover compatto che secondo indiscrezioni la casa automobilistica del Leone potrebbe lanciare nel corso dei prossimi anni sul mercato come nuova vettura d’ingresso alla sua gamma di SUV che attualmente parte con la Peugeot 2008. Quest’ultima è lunga 4,3 m e dunque ci sarebbe ancora spazio nella gamma del Leone per un’altro crossover dalle dimensioni maggiormente compatte. Si parla infatti di una lunghezza simile a quella di Jeep Avenger e Fiat 600 che come sappiamo sono entrambe intorno ai 4,1 m di lunghezza.

Ancora un’ipotesi di design per l’ipotetica Peugeot 1008

Diciamo subito però che al momento quella relativa alla Peugeot 1008 è una semplice indiscrezione in quanto al momento Peugeot sembra avere altri piani e non ci dovrebbe essere spaizo, quanto meno nell’immediato per una vettura di questo tipo nella sua gamma. Ciò nonostante sul web continuano le ipotesi sul design di questo ipotetico modello.

L’ultimo render arriva dal canale di YouTube Mahboub1 che ha pubblicato nelle scorse ore un video, che vi proponiamo, dove viene ipotizzato il design della Peugeot 1008. Questa tra l’altro non è nemmeno la prima ipotesi che viene fatta su questo modello negli ultimi giorni. Nei giorni scorsi infatti un altro render del designer e creatore digitale Kleber Silva aveva fatto discutere molto. Vedremo dunque se la casa automobilistica del Leone deciderà in futuro di dotarsi di un crossover così compatto o se preferirà differenziarsi da Citroen, Fiat e Jeep proponendo vetture dalle dimensioni maggiori come pensano molti addetti ai lavori.