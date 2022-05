Perché è importante per Audi e Porsche essere in Formula 1

Audi e Porsche in Formula 1, questa non è più soltanto una suggestione ma una realtà concreta, che prenderà forma a partire dal 2026. A togliere ogni dubbio ci ha pensato Herbert Diess, amministratore delegato del Gruppo di Wolfsburg, che ha detto come i due marchi arriveranno nel Circus con la veste di motoristi, anche se attualmente non conosciamo ancora quali saranno i Team pronti ad adottarli.

Nuovi mercati ed opportunità

Da quando Liberty Media si è seduta al ponte di comando della F1, il calendario si è espanso in lungo e in largo, andando ad abbracciare nuovi mercati. Uno su tutti gli Stati Uniti che sono diventati più sensibili a questo spettacolo, un risultato ottenuto anche grazie a un nuovo tipo di comunicazione, più coinvolgente ed efficace. Ne è un esempio il grande successo di Netflix “Drive to Survive”, che racconta nel dettaglio le vicende tra pista e fuori pista dei protagonisti della F1. Grazie alla prospettiva di Audi e Porsche di essere in Formula 1, per entrambi i Brand si potrebbero aprire nuovi importanti orizzonti.

Quali vantaggi per Audi e Porsche in Formula 1