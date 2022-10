Opel Vivaro-e HYDROGEN: fa il pieno in 3 minuti

Si chiama Opel Vivaro-e HYDROGEN e sfrutta la tecnologia elettrica con batteria plug-in abbinata a quella delle celle a combustibile. Questo veicolo commerciale leggero si rivolge alle flotte e a chi non ha tempo per attendere la classica ricarica.

Opel Vivaro-e HYDROGEN percorre 400 km ad idrogeno

Opel Vivaro-e HYDROGEN origina dall’Opel Vivaro-e elettrico a batteria, e sfrutta idrogeno e aria attraverso le quali le celle a combustibile producono energia elettrica per azionare il motore elettrico. Si tratta di un veicolo elettrico a zero emissioni, visto che dagli scarichi esce esclusivamente del vapore acqueo. La batteria della variante BEV è stata sostituita con tre serbatoi di idrogeno a 700 bar, con una capacità di 4,4 kg di H 2. Grazie alle celle a combustibile da 45 kW la potenza non pregiudica la guida in autostrada. Comunque, c’è sempre la batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh, che trova spazio sotto i sedili anteriori, per fornire la potenza di picco in caso di necessità. Inoltre, quest’ultima può essere ricaricata tramite una colonnina pubblica per fornire 50 km di autonomia elettrica a batteria. L’autonomia ad idrogeno invece arriva fino a 400 chilometri (WLTP 1 ) con il vantaggio di poter fare il pieno in soli tre minuti come con un veicolo alimentato a benzina o diesel.

Due lunghezze ed un vano di carico generoso

Proposto in due lunghezze, denominate M ed L, l’Opel Vivaro-e HYDROGEN è lungo, rispettivamente, 4.95 e 5,30 m. Anche il volume di carico non ha nulla da invidiare a quello di un veicolo con motore termico ed arriva fino a 6,1 metri cubi (L), con una portata di 1.000 chilogrammi, ed un peso rimorchiabile di 1.000 kg. Questo mezzo commerciale sfrutta le porte scorrevoli su entrambi i lati e le porte posteriori per agevolare le operazioni di carico e scarico.

Tanti ADAS per viaggiare sicuri e sistema multimediale con comandi vocali