Mobilità elettrica accessibile dai 15 anni: Opel ridefinisce il concetto con il nuovo Opel Rocks, un’innovazione che unisce sostenibilità, sicurezza e praticità. Questo rivoluzionario veicolo urbano si propone come alternativa alle e-bike e ai monopattini elettrici, offrendo una soluzione ecologica e funzionale per gli spostamenti cittadini.

Un nuovo design che convince

Concepito secondo la filosofia “Detox” del marchio tedesco, il nuovo Rocks si distingue per le sue dimensioni ultracompatte: appena 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza. Il suo audace design Opel combina un elegante tetto nero con una carrozzeria grigia sotto la linea dei finestrini. Il frontale è caratterizzato dall’iconico elemento Opel Vizor e dal logo Opel Blitz in bianco, che sottolineano l’identità visiva del marchio.

La sicurezza è al centro del progetto: il telaio tubolare è dotato di zone di deformazione specifiche, mentre il parabrezza in vetro stratificato garantisce una protezione superiore rispetto ai mezzi di micromobilità tradizionali. Con un’autonomia di 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h, il Rocks è ideale per la vita urbana.

Ricarica semplice ed efficace

La ricarica è semplice e pratica: basta una comune presa domestica, grazie al cavo integrato posizionato dietro la porta del passeggero. La manovrabilità è straordinaria, con un raggio di sterzata di soli 7,20 metri, perfetto per affrontare spazi ristretti e parcheggi complessi.

L’interno è pensato per la generazione digitale, con comandi intuitivi e completa connettività. Tra le dotazioni spiccano un supporto per smartphone con porta USB, un dongle DAT per l’app myOpel e il dispositivo “MyRocks Switch” al volante, che consente di gestire musica, navigazione e chiamate via Bluetooth. Il tetto panoramico in vetro temperato e i moderni fari LED completano l’esperienza a bordo.

Opel ha annunciato che il Rocks sarà disponibile in due versioni, Edition e GS, con dettagli su prezzi e formule di leasing che verranno comunicati a breve.