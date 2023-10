Opel Rocks e-Xtreme torna protagonista al Salone dell’Auto di Zurigo e di Essen

Opel Rocks e-Xtreme è il concept di microcar elettrica che ha stupito il pubblico al salone IAA Mobility di Monaco e che a breve tornerà ad essere nuovamente protagonista in occasione dei saloni dell’auto di Zurigo ed Essen, che si terranno nei prossimo giorni. Si tratta di una versione estrema e avventurosa della Opel Rocks Electric, la city car elettrica che offre una mobilità urbana innovativa e sostenibile.

Ai saloni di Zurigo ed Essen torna ad essere protagonista la Opel Rocks e-Xtreme

La Opel Rocks e-Xtreme è stata realizzata grazie al concorso “Design Hack“, lanciato da Opel sui social network, che ha invitato i giovani designer a creare un’originale Opel Rocks-e Concept. Il vincitore è stato Lukas Wenzhöfer, che ha ideato una microcar elettrica capace di affrontare qualsiasi tipo di terreno.

La Opel Rocks e-Xtreme si distingue per il suo design audace e distintivo, che richiama le auto da rally. La carrozzeria è in acciaio inossidabile ultra resistente e il tettuccio è in vetro blindato. La calandra è chiusa e ospita il logo Opel, mentre i fari sono a LED e hanno una forma a L. Le ruote sono sporgenti e hanno dei cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici tassellati. Il roll bar è giallo brillante e contrasta con il colore grigio metallizzato della carrozzeria. Il posteriore è caratterizzato da un portellone con un lunotto panoramico e da un doppio scarico centrale.

Un altro elemento di Opel Rocks e-Xtreme che di certo si fa notare è il suo inconfondibile aspetto “off-road”. Per realizzare il look da fuoristrada, il team di Rüsselsheim si è affidato agli specialisti degli ammortizzatori H&R. Gli ammortizzatori sono stati sviluppati appositamente per il “Design Hack” e consistono in un ammortizzatore coil-over in alluminio, combinato con un sistema di molle da 50 mm.