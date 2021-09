Opel Mokka: la versione sportiva by Irmscher

Opel ha destinato la sigla OPC (Opel Performance Center) ai suoi modelli più sportivi, come ha fatto con Astra e Corsa, in un passato più o meno recente. Da un po’ di tempo questa sigla non capeggia più sui modelli della Casa tedesca, tuttavia c’è chi ha immaginato e realizzato una speciale Mokka dal sapore molto sportivo. Stiamo parlando di Irmscher, che ha sviluppato un kit molto aggressivo per il crossover di grande successo.

Caratteristiche

La modifica più importante riguarda le sospensioni che sono state sostituite per abbassare l’Opel di 30 mm e sembrare così più piantata a terra. Il kit, inoltre, si caratterizza per paraurti più grandi e sporgenti, minigonne XL e un posteriore rivisto e adesso provvisto di un vistoso spoiler. Le finiture e le modanature sono abbinabili a qualsiasi colore per permettere una grande personalizzazione. Tra le opzioni ci sono anche due cerchi in lega da 19”: “CosmoStar” o “AeroStar”. Anche l’abitacolo può essere personalizzato a piacimento del proprietario, scegliendo fra varie opzioni di tappetini e rivestimenti, per rendere la Mokka ancora più speciale.

Motore

Il kit di Irmscher è solamente estetica e niente viene apportato al motore per avere un temperamento effettivamente più sportivo. In definitiva, la Opel Mokka può essere declinata ed equipaggiata con tutte le motorizzazioni giù previste dal listino ufficiale del brand teutonico. Le versioni più potenti del crossover sono il 1.2 turbo a benzina da 131 CV e l’elettrica da 136 CV che garantiscono prestazioni frizzanti e un’accelerazione 0-100 km/h nell’ordine dei 9 secondi.

In listino sono presenti anche la 1.2 a benzina da 101 CV e la 1.5 diesel da 110 CV. Chissà che questo kit così muscoloso e aggressivo non faccia venir voglia a qualcuno di Opel di lanciare sul mercato una vera Mokka sportiva, magari proprio con l’effige OPC.