Opel Mokka Electric 2023: cambia nome e aumenta l’autonomia

Arrivano due novità importanti nella gamma 2023 della Opel Mokka elettrica al cento per cento. In primo luogo, il nome precedente Mokka-e si evolve ora in Mokka Electric. Inoltre la SUV piccola a zero emissioni del marchio tedesco di Stellantis riceve un’importante innovazione tecnica.

Autonomia aumentata

In particolare, la nuova Opel Mokka Electric 2023 incorpora ora una batteria con una maggiore capacità di accumulo di energia elettrica, da 54 kWh, che fornisce, secondo l’azienda tedesca del Gruppo Stellantis, una maggiore autonomia fino a 406 km (prima, circa 340 km, il che significa un aumento dell’autonomia del 20 percento).

Più efficiente e potente

Significativi invece i progressi in termini di efficienza, dal momento che il consumo medio di energia elettrica è stato ridotto a 15,2 kWh/100 km. Allo stesso modo, anche il motore che la muove è ora più energico e potente, passando dai precedenti 100 kW (136 CV) ai nuovi 115 kW (156 CV), con una coppia massima fino a 260 Nm.

Design Opel Vizor e strumentazione innovativa

Con l’arrivo di questa nuova generazione del SUV urbano di Opel, questo modello ha debuttato con il nuovo fronte estetico e identificativo del marchio, l’Opel Vizor. Questo veicolo di tipo SUV è stato anche il primo per il marchio con sede a Rüsselsheim a includere il concetto di configurazione della strumentazione completamente digitalizzata Pure Panel al suo interno. D’altra parte, non dobbiamo dimenticare che la Mokka è stata la prima della gamma Opel ad avere un sistema di propulsione 100% elettrico fin dal suo lancio.

Tre modalità di guida

Come di consueto nel funzionamento di questo tipo di veicolo, vengono offerte diverse modalità di guida: Eco, Normale e Sport. Inoltre, grazie al suo sistema di frenata rigenerativa, questo SUV può anche generare energia durante la frenata o nelle fasi di decelerazione. In queste situazioni il motore elettrico converte l’inerzia del veicolo in elettricità. Se il guidatore sposta la trasmissione in modalità B, la generazione di potenza e la potenza di mantenimento aumentano.

Tempi di ricarica

In termini di tipi e tempi di ricarica, la nuova batteria da 54 kWh può essere caricata all’80% (a partire da un livello di carica basso) in soli 30 minuti se collegata a una presa CC fino a 100 kW. Allo stesso modo, può essere ricaricata anche con prese CA trifase fino a 11 kW, grazie al caricabatterie di bordo.