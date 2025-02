La mobilità green compie un ulteriore passo avanti con il nuovo Opel Grandland, dotato di un innovativo sistema plug-in hybrid che garantisce fino a 380 km di autonomia elettrica e oltre 1.000 km complessivi, senza alcun compromesso.

Autonomia sensazionale

Il rivoluzionario SUV ibrido di Opel ridefinisce gli standard di efficienza energetica, come dimostrato da un recente test su strada condotto in condizioni reali. Durante le prove, il veicolo ha superato ogni aspettativa, raggiungendo 380 chilometri in modalità completamente elettrica grazie a un avanzato sistema di recupero energia.

Il test si è svolto lungo un percorso completo che ha attraversato le regioni del Reno-Meno e del Reno-Neckar, includendo traffico urbano, autostrade e strade secondarie. Strutturato in quattro sessioni, il test ha totalizzato 1.115 chilometri complessivi, dimostrando la straordinaria efficienza del Grandland.

Dirk Kaminski, ingegnere capo, ha espresso entusiasmo per i risultati, sottolineando come il veicolo superi di gran lunga i dati ufficiali di omologazione. Questi indicano un’autonomia combinata di 897 chilometri, di cui 87 in modalità elettrica pura.

Il segreto di Opel Grandland

Il segreto del successo risiede nell’armoniosa integrazione tra propulsione termica ed elettrica, supportata da un sofisticato sistema di recupero energia che converte ogni rallentamento in energia utilizzabile. Questa tecnologia consente di ottimizzare l’efficienza in qualsiasi condizione di guida.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, il Opel Grandland si distingue per il design versatile e le dotazioni tecnologiche avanzate, che lo rendono ideale sia per i privati sia per le flotte aziendali. L’ampio abitacolo e le soluzioni innovative completano un’offerta che rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile.

Coniugando prestazioni elevate e riduzione dell’impatto ambientale, il nuovo plug-in hybrid di Opel si pone come esempio concreto di come l’industria automobilistica stia evolvendo verso soluzioni ecosostenibili, senza sacrificare comfort e praticità.