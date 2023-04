Florian Huettl: “Dal 2028 Opel vuole produrre solo auto elettriche”

Parlando con la stampa tedesca nelle scorse ore, il CEO di Opel Florian Huettl ha confermato che entro il 2028 la sua casa automobilistica intende produrre solo auto elettriche. La produzione di motori a combustione sarà quindi gradualmente eliminata. Il boss del marchio di Stellantis ha dichiarato: “C’è molto dinamismo in questo momento. Un anno fa eravamo solo al 10%. Nella nostra gamma la percentuale di nuovi veicoli con propulsione elettrica è già significativamente più alta. Nel campo dei furgoni elettrici – Combo-e, Vivaro-e e Movano-e – siamo addirittura leader di mercato in Europa. Inoltre abbiamo notato una cosa: chi guida un veicolo elettrico rimane con un veicolo elettrico. La tendenza verso l’e-drive è chiara, è irreversibile e sta accelerando. Diciamo con orgoglio: Opel è già elettrica oggi.”

Florian Huettl conferma: Opel produrrà solo auto elettriche dal 2028

Rispondendo ad una domanda sul divieto nella vendita di auto a combustione in Europa nel 2035, Florian Huettl ha dichiarato: “Per noi di Opel, questo non è un problema perché dal 2028 non produrremo più auto a combustione per l’Europa. Partiamo dal presupposto che a quel punto i consumatori non saranno più molto interessati ai nuovi veicoli con motore a combustione. Il futuro appartiene ai veicoli elettrici come Corsa Electric, Mokka Electric e, presto, Astra Electric. Stellantis sta attualmente valutando l’usabilità degli e-fuel in più di 20 applicazioni del motore per ridurre l’impronta di CO2 della flotta Stellantis esistente.”

Anche Huettl al pari di quanto già dichiarato dal numero uno di Stellantis, Carlos Tavares pensa che sia importante nei prossimi anni rendere le auto elettriche più accessibili a tutti grazie alle economie di scala e magari commercializzando vetture con autonomie ridotte, in quanto non tutti gli utenti hanno bisogno di effettuare lunghi tragitti.

Infine per quanto concerne il possibile aumento della concorrenza per quanto riguarda la vendita di auto elettriche il CEO di Opel ha commentato: “Vediamo il mercato della mobilità elettrica come un’opportunità che stiamo sfruttando costantemente. Il settore automobilistico è sempre stato molto competitivo. Per noi, l’aumento della concorrenza è un ulteriore incentivo per concentrarci costantemente e rapidamente sull’elettromobilità. E ovviamente essere tra i migliori.”