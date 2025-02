Più potente, più verde, più tecnologica: la nuova Opel Corsa YES sbarca sul mercato italiano con un’offerta a partire da 20.400 euro, proponendo motorizzazioni benzina da 100 CV e versioni motori ibridi per chi cerca maggiore efficienza.

Opel Corsa YES, modello rinnovato

La casa automobilistica tedesca rinnova la sua compatta di successo con un’edizione speciale che punta a conquistare il mercato grazie a un mix di stile e sostenibilità. La Opel Corsa YES si presenta con una gamma cromatica rinnovata, che include le nuove tinte Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, perfettamente integrate con gli interni dell’auto.

L’identità sportiva del modello è enfatizzata dal tetto nero di serie e dal logo Opel Vizor in finitura dark, mentre i cerchi in lega bicolore da 16 pollici completano il look dinamico. L’abitacolo accoglie i passeggeri con sedili sportivi neri regolabili, pensati per garantire il massimo comfort anche nei viaggi più lunghi.

Sotto il cofano, la Opel Corsa YES offre due opzioni: un classico 1.2 turbo benzina tre cilindri da 100 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti, capace di raggiungere i 194 km/h, e una versione mild hybrid che abbina lo stesso propulsore a un’unità elettrica da 29 CV, per una guida più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Un prezzo convincente

Il listino prezzi parte da 20.400 euro per la versione a benzina, mentre per la variante ibrida l’investimento sale a 24.400 euro. Un posizionamento competitivo che rende la Corsa YES una proposta interessante nel segmento delle compatte, dove design auto, tecnologia e prestazioni si fondono in un pacchetto completo e accessibile.