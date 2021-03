Opel Astra 2021: nuove indiscrezioni per la sesta generazione

Il prossimo 30 agosto, presso l’impianto tedesco di Russelsheim, partirà la produzione della nuova Opel Astra. Rappresenterà la gemella delle nuove DS 4 e Peugeot 308, con cui condividerà la piattaforma modulare EMP2. Attesa al Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la piccola SUV coupé Mokka, in quanto avrà la calandra Opel Vizor, la plancia digitale Pure Panel e la carrozzeria bicolore.

Le varie motorizzazioni disponibili

La sesta generazione della Opel Astra – nota anche come Astra L – debutterà l’anno prossimo sul mercato europeo e sarà disponibile con il motore a benzina 1.2 Turbo nelle versioni da 110 CV, 130 CV e 155 CV di potenza, affiancato dal propulsore diesel 1.5 Turbo D nelle declinazioni da 100 CV e 130 CV di potenza. Non mancherà la configurazione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, nelle versioni da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva. Successivamente, invece, saranno introdotte la motorizzazione 1.6 Turbo a benzina e la declinazione Hybrid da 150 CV.

Anche la crossover tra le evoluzioni

Sono previste, inoltre, numerose evoluzioni per la nuova Opel Astra, a partire dalla confermata variante station wagon Sports Tourer che sarà svelata nel corso del 2022. Sono allo studio anche le configurazioni sportive GSi da 300 CV ed OPC da 360 CV, con il sistema Hybrid4 a propulsione ibrida Plug-In e dotata della trazione integrale elettrica. Nel 2024, invece, dovrebbe debuttare l’inedita Astra-e a propulsione elettrica. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dalla variante crossover con lo stile da SUV coupé e momentaneamente nota come modello OV54, per la quale sarebbero al vaglio le varie denominazioni Ascona, Tigra, Manta, Calibra, Astra GTC o Astra GTX.