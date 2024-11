Omoda & Jaecoo, una crescita globale molto forte

OMODA & JAECOO, il marchio automobilistico premium del gruppo Chery, continua a registrare una crescita internazionale impressionante. A ottobre 2024, le vendite globali hanno raggiunto un nuovo record con 22.499 unità consegnate, superando le 20.000 unità mensili per il sesto mese consecutivo. Questo risultato rappresenta il 25% delle esportazioni del gruppo Chery e porta le vendite totali di OMODA & JAECOO a oltre 360.000 unità dal lancio.

OMODA & JAECOO: successo in Europa e Sud-Est Asiatico

La crescita di OMODA & JAECOO è evidente in diverse regioni chiave. In Europa, le vendite in Spagna sono aumentate del 39% rispetto al mese precedente, raggiungendo 1.403 unità a ottobre. La Polonia ha registrato un progresso ancora più rapido, con un aumento delle vendite del 50,9% rispetto a settembre. Nel sud-est asiatico, i mercati di Malesia e Indonesia mostrano un miglioramento costante.

Il successo di OMODA & JAECOO è attribuito alla profonda comprensione delle esigenze degli utenti, all’esplorazione continua di tecnologie all’avanguardia e all’attenzione per la responsabilità sociale. L’azienda si impegna attivamente nella co-creazione con gli utenti, coinvolgendoli nello sviluppo dei propri veicoli.

Ad esempio, per OMODA 7 è stato lanciato un progetto di co-creazione che offre agli utenti una piattaforma per dialogare con il CEO, il team di progettazione e gli esperti del settore. Questa iniziativa ha un impatto significativo e crea un forte legame tra il marchio e i suoi clienti. OMODA & JAECOO si distingue per l’impegno verso la sostenibilità e il benessere pubblico. Durante l’International User Summit, sono stati presentati prodotti ecologici intelligenti come il robot umanoide bionico AIMOGA Mornine e il cane meccanico bionico Argos di seconda generazione. Questi prodotti dimostrano la visione dell’azienda di un futuro sistema di vita intelligente sostenibile.

Inoltre, OMODA & JAECOO collabora con l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) per il progetto “Cherish Nature”. Questo impegno è stato elogiato da importanti figure come Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, e Jenny Shipley, ex Primo Ministro della Nuova Zelanda.

Espansione Globale e Sviluppo Locale

OMODA & JAECOO continua ad espandersi globalmente, entrando in 32 Paesi e regioni, tra cui Turchia, Spagna, Arabia Saudita e Indonesia8. La rete di rivenditori globale ha superato i 1.000 punti vendita.

L’azienda adotta un approccio di sviluppo “Born Global, Global R&D, and Global Manufacturing”. Allo stesso tempo, si impegna a consolidare la propria presenza locale, aderendo al concetto di “In somewhere, for somewhere”. Con la sua attenzione per l’innovazione, la sostenibilità e la co-creazione con gli utenti, OMODA & JAECOO si posiziona come un marchio automobilistico premium in rapida crescita. La sua espansione globale, combinata con un forte impegno per lo sviluppo locale, promette un futuro brillante per l’azienda.