L’ascesa di Omoda & Jaecoo: oltre 20.000 unità vendute a luglio

Omoda & Jaecoo, la realtà cinese, va a gonfie vele. A luglio le esportazioni hanno totalizzato le 20.184 unità, superando le 20.000 unità per il terzo mese consecutivo quest’anno . Dal suo debutto in Europa, avvenuto il 4 aprile dello scorso anno, il marchio ha conservato una rapida crescita delle vendite con volumi totali pari a 284.872 unità.

L’Europa nel mirino

L’UE è un mercato chiave per Omoda & Jaecoo, con la Spagna come mercato di riferimento. Il marchio è stato lanciato ufficialmente a febbraio e da allora le vendite hanno continuato a crescere. A luglio, le vendite hanno raggiunto le 1.018 unità. Omoda & Jaecoo detiene già una quota di mercato superiore all’1% nel segmento C dei SUV in un mercato competitivo come quello iberico, con un incremento delle vendite del 18% rispetto al mese precedente e volumi di vendita complessivi di 3.636 unità. Il rapido sviluppo di Omoda & Jaecoo dimostra la qualità dei suoi prodotti e riflette la capacità del brand di cogliere gli impulsi del mercato e di superarsi costantemente.

Omoda & Jaecoo determinata a costruire un marchio di livello globale

Oltre a registrare una crescita sostanziale delle vendite, a luglio O & J ha anche ampliato la propria presenza a livello globale. All’inizio di luglio, alla presenza di numerosi leader italiani come Sergio Gaddi, membro del Consiglio regionale della Lombardia, e Francesco Vassallo, vicesindaco di Milano, O& J ha tenuto una grande conferenza stampa sul marchio e ha iniziato a fornire servizi “full-system” sul mercato italiano. Dopo Spagna e Polonia l’Italia è un mercato chiave per Omoda & Jaecoo. L’Europa, in quanto regione fondamentale per le aziende automobilistiche per la creazione di marchi internazionali, diventerà anche un acceleratore per Omoda & Jaecoo verso il mercato globale.

Oltre ad aver accelerato la propria presenza sul mercato europeo con standard rigorosi, nel mese di luglio Omoda & Jaecoo ha raggiunto risultati importanti in diversi ambiti, come il lancio del marchio e di nuove auto in molti Paesi, tra cui Arabia Saudita, Kuwait e Malesia. Alla fine di luglio è stato ufficialmente completato il primo showroom di Omoda & Jaecoo in collaborazione con il noto gruppo di concessionari locali CFAO in Marocco, dando inizio a un nuovo percorso di sviluppo del marchio in Africa.