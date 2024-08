Omoda C5, arrivano le cinque stelle nella sicurezza

Nei risultati degli ultimi test dell’ASEAN NCAP pubblicati di recente, Omoda C5, il primo modello globale Omoda & Jaecoo, ha rispettato le qualità di sicurezza già dimostrate ottenendo 88,64 punti, il punteggio più alto della sua categoria, e ottenendo la certificazione di sicurezza a cinque stelle.

Ennesima certificazione di sicurezza

Omoda C5 ha ottenuto le prestigiose 5 stelle sia dall’E-NCAP europeo che dall’A-NCAP australiano, due dei più autorevoli e severi enti certificatori indipendenti a livello mondiale sulla sicurezza delle auto nuove. Nei più recenti test di sicurezza dell’ASEAN NCAP, l’Omoda C5 ha sfidato i più rigorosi standard nel primo test congiunto Cina-Malesia, facendo sua la sfida. Il veicolo si è distinto grazie a punteggi pieni in 11 delle 18 sottocategorie del test, stabilendo diversi record storici ottenendo i punteggi più elevati mai registrati. In particolare, nelle categorie di test Protezione degli occupanti adulti (AOP) e Assistenza alla sicurezza (SA), l’Omoda C5 ha fornito prestazioni eccezionali, assicurandosi i punteggi più alti della sua categoria con 88,64 punti in tutto, stabilendo così un nuovo punto di riferimento per la sicurezza a 5 stelle.

Omoda C5, acciai resistenti

Sin dagli albori del suo sviluppo, l’Omoda C5 ha conservato un approccio incentrato sull’utente, concentrandosi su ogni dettaglio, dai materiali, al design della struttura, alle configurazioni intelligenti. Il veicolo è stato progettato per soddisfare gli standard di sicurezza globali a 5 stelle, garantendo il massimo livello di protezione per la sicurezza degli utenti in tutto il mondo.

I materiali ad alta resistenza sono fondamentali per garantire la sicurezza. L’Omoda C5 garantisce la robustezza del veicolo grazie all’impiego di acciaio ad alta resistenza nel 78% della struttura. In particolare, nelle aree critiche di protezione dalle collisioni, l’Omoda C5 impiega acciai ultra resistenti e acciai formati a caldo a 1.500 MPa, aumentando la rigidità della carrozzeria a un livello straordinariamente elevato. Questo design aumenta significativamente l’indice di sicurezza per gli utenti in tutto il mondo.

Una carrozzeria granitica

La struttura della carrozzeria garantisce una protezione completa della sicurezza di un veicolo. L’Omoda C5 presenta un innovativo design a “gabbia” per l’ottimale assorbimento delle energie d’urto, creando una struttura tipo capsula spaziale ultra resistente. Rispetto alle strutture tradizionali della carrozzeria del veicolo, la struttura a gabbia della C5 presenta i vantaggi fondamentali di leggerezza e resistenza elevata. Il design “a tre vie” per la distribuzione + quattro “scatole” bilaterali di assorbimento dell’energia d’urto assorbe e disperde efficacemente l’energia di collisione sia negli impatti frontali sia laterali, garantendo al contempo l’integrità della cabina abitacolo. La C5 è inoltre dotata di sistemi di ritenuta, come le cinture di sicurezza a limitazione di forza e gli airbag, che lavorano insieme per ridurre al minimo le lesioni degli occupanti, migliorando così la sicurezza di guidatore e passeggeri. La C5 eccelle anche nella protezione dei passeggeri posteriori, in particolare dei neonati e dei bambini piccoli. Ha ottenuto risultati eccellenti nei crash test con l’installazione di seggiolini per bambini, dimostrando l’approccio globale e la progettazione accurata delle prestazioni di sicurezza.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza passiva, l’Omoda C5 eccelle anche nella sicurezza attiva. L’Omoda C5 è dotata di una serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida intelligente (ADAS), tra cui una telecamera panoramica a 360°, cruise control adattivo (ACC), frenata automatica di emergenza (AEB), sistema di rilevamento degli angoli ciechi (BSD), avviso di traffico trasversale posteriore (RCTA), avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), sistema di prevenzione del superamento della linea di carreggiata (LDP) e altri 16 dispositivi intelligenti di sicurezza.