Omoda 7: una produzione in tempi da record

Il primo esemplare di Omoda 7 è uscito dalla linea di produzione del nuovo impianto “super veloce” di OMODA & JAECOO. Sono stati sufficienti appena 60 secondi per l’assemblaggio completo del veicolo, segnando un nuovo record nei tempi di produzione a dimostrazione dell’eccezionale ricerca dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza produttiva del marchio. Omoda 7 inaugura un nuovo capitolo nella produzione intelligente.

Una velocità da record

La produzione del primo prototipo di convalida di Omoda 7 è un banco di prova per le capacità di progettazione, ricerca e sviluppo del marchio OMODA & JAECOO, così come per lo sviluppo dei processi di produzione e fabbricazione e per le capacità di controllo della qualità. Il sistema di produzione intelligente è costituito da migliaia di robot di precisione all’avanguardia, che rappresentano la continua ricerca del marchio nel campo della tecnologia e del controllo di ogni dettaglio del processo produttivo.

Producendo modelli destinati all’esportazione verso il mercato globale, lo stabilimento si avvale di linee automatizzate totalmente digitali per creare strategie di produzione ottimali. L’impianto è figlio di una piattaforma moderna in grado di realizzare una produzione intelligente, efficiente, flessibile, altamente integrata, completamente automatizzata, di precisione e a basso impatto ambientale, in modo da garantire la migliore efficienza produttiva e la massima qualità del prodotto.

Omoda 7: produzione ad alta precisione

Il percorso di produzione di Omoda 7 è guidato dalla digitalizzazione e dalla tecnologia IoT (Internet of Things) e raggiunge con successo l’automazione totale dei processi chiave. I veicoli Omoda 7 che escono dalla linea di produzione rappresentano la concretizzazione di tecnologie avanzate e straordinarie capacità produttive che superano le aspettative degli utenti globali e consolidano la fiducia nei confronti del marchio. La linea di produzione intelligente e altamente automatizzata continuerà a guidare il progresso industriale aprendo la strada alla produzione di altri modelli di elevata qualità e alta efficienza, destinati a tutti i mercati mondiali.

Già oggi, il 15-20% del fabbisogno energetico proviene da fonti rinnovabili. L’obiettivo per il futuro è quello di raggiungere i medesimi elevati standard di energie rinnovabili degli impianti produttivi, così come definiti dall’Unione Europea. Nuove tecnologie per il risparmio energetico e per lo sfruttamento di energia pulita consentiranno di ridurre efficacemente le emissioni e contribuiranno alla protezione ambientale.