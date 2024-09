Omoda 7: uno stile nato per sedurre l’automobilista di oggi

Il design dei veicoli è in continua evoluzione e innovazione. Grazie alla costante ricerca dell’individualità, OMODA & JAECOO sceglie di giocare fuori dal coro. Presta maggiore attenzione alle espressioni diversificate, personalizzate e intelligenti. Insieme a più di 300.000 utenti e appassionati di moda a livello globale, OMODA & JAECOO ha creato OMODA 7, un nuovo modello figlio della “Art in Motion“. Quest’ultimo è un concetto ispiratore del linguaggio stilistico di OMODA, incorpora in modo creativo i concetti di futuro super sensoriale unendo arte e dinamismo, modernità e futuro.

Cosa significa Art in Motion

“ART IN MOTION” è il linguaggio di design in evoluzione della OMODA 7, dove “ART” rappresenta l’estetica dell’immobilità, con un fascino visivo e artistico di grande impatto grazie a elementi d’avanguardia e alla padronanza di curve, superfici e proporzioni. “MOTION” incarna il movimento e la passione, infondendo all’aspetto del veicolo dinamismo e vitalità, creando una sensazione di slancio in avanti anche da fermo.

OMODA 7 ridefinisce il tradizionale frontale dei SUV, fondendo senza soluzione di continuità la griglia dinamica a forma di X con una carrozzeria snella, delineando un profilo elegante, mentre la sua postura dalle linee protese in avanti trasmette un senso di energia. Le curve scultoree della carrozzeria permettono alla luce di creare contrasti che rivelano il fascino infinito di OMODA 7 in diverse condizioni di illuminazione. Il design del posteriore fa eco a quello del frontale, esaltando la sensazione di dinamicità derivante dalla forma di X, che trasmette un’energia impulsiva pronta a esplodere. Tutti questi elementi di design – la postura a cuneo, i richiami estetici tra anteriore e posteriore, i giochi di luci e ombre e la semplicità complessiva creano un design molto particolare.

Omoda 7, un design non banale

Il nuovissimo sistema di luci ritmiche interattive intelligenti, ispirato alla tecnologia futuristica e integrato con le più recenti tecnologie dell’illuminotecnica, illumina gradualmente il corpo del veicolo come se l’energia lo attraversasse. Le luci anteriori sembrano vive, mentre quelle posteriori sono dotate della più recente tecnologia di luce ultra-rossa che garantisce una maggiore penetrazione e fonde il dinamismo estetico con la praticità funzionale.

Il progetto OMODA 7 Product Co-creation Project verrà presentato ufficialmente il prossimo ottobre in occasione dell’OMODA & JAECOO International User Summit, assieme al primo gruppo di utenti selezionati per il progetto, dando il via all’era super sensoriale. Di fronte al futuro, il marchio si unirà ai trend setter di tutto il mondo con un atteggiamento aperto e innovativo per esplorare le infinite possibilità della tecnologia e del buon vivere, per rendere ogni trasferimento un viaggio meraviglioso.