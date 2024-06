Ode al diesel, l’orgoglio di nuova Mini Countryman D

La Mini Countryman è agile in città, confortevole in campagna e possiede uno spazio interno maggiore rispetto al passato. Con il suo efficiente motore diesel a quattro cilindri da 2.0 litri, la Countryman D aggiunge un’altra opzione di guida alla gamma di motorizzazioni, che si aggiunge alle unità puramente elettriche e i motori a benzina.

Il motore diesel mild-hybrid

La Mini Countryman D conta su un piccolo motore elettrico con tecnologia mild hybrid a 48 volt integrato nella trasmissione, che viene utilizzato per recuperare l’energia di frenata e supporta le prestazioni del motore twin power con una potenza di trazione elettrica di 14 kW. Di conseguenza, il SUV reagisce in modo più diretto ai bassi regimi e risulta particolarmente efficiente anche in movimento.

Nel complesso, il silenzioso motore diesel della Mini Countryman D (consumo di carburante combinato: 4,9 – 4,6 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 127 – 120 g/km secondo WLTP) offre una potenza di 120 kW/163 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Lo sterzo diretto e la combinazione di assale anteriore a singolo snodo McPherson e assale posteriore multilink garantiscono la sensazione tipica del go-kart.

Lo stile di Mini Countryman D

Gli sbalzi corti tipici del marchio sottolineano il carattere agile della vettura e contrastano con il tetto elegantemente allungato. Il montante C dal design elegante segue lo stesso colore e un badge indica la variante di allestimento scelta. Con le barre portatutto di serie in nero pianoforte, le possibilità di carico della Mini Countryman D possono essere ulteriormente ampliate. Sono inoltre disponibili cerchi in lega leggera in vari design e dimensioni da 17 a 21 pollici.

Le dimensioni maggiorate della carrozzeria della Mini Countryman aumentano il comfort. Il guidatore e il passeggero hanno tre centimetri in più di larghezza nella zona delle spalle e dei gomiti. Nella parte posteriore, il sedile posteriore, che può essere spostato fino a 13 centimetri, offre spazio aggiuntivo per le gambe o per il carico. Il volume del bagagliaio passa da 450 litri a 1460 litri grazie allo schienale dei sedili posteriori che può essere abbattuto con un rapporto di 40:20:40.

Il display OLED rotondo con un diametro di 240 mm e una superficie in vetro di alta qualità è il nuovo strumento centrale dell’abitacolo della MINI Countryman D. Da qui i sistemi di infotainment e di assistenza possono essere gestiti in modo comodo e intuitivo attraverso il touch o il comando vocale. Tutte le funzioni di guida possono essere controllate tramite la caratteristica striscia di interruttori a levetta.

Guida parzialmente autonoma di livello 2

I Mini Experience Modes possono rendere l’esperienza di guida nell’abitacolo particolarmente coinvolgente attraverso una combinazione di design visivo, illuminazione ambientale e sound design innovativo.

Per la prima volta, il Driving Assistant Plus conferisce alla Countryman l’opzione di guida parzialmente automatizzata di livello 2 su percorsi di tipo autostradale. Ciò consente al guidatore di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, purché continui a monitorare attentamente il traffico e sia pronto a intervenire in qualsiasi momento.