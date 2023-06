Nyobolt EV: il nuovo progetto di Ian Callum che si ricarica in 6 minuti [FOTO e VIDEO]

Un nuovo progetto interessante nel segmento delle auto sportive è stato annunciato nelle scorse ore da Ian Callum, il celebre designer britannico. Assieme a Nyobolt hanno presentato un concept innovativo di un’auto sportiva elettrica: la Nyobolt EV. Oltre a essere tecnologicamente all’avanguardia, questo progetto porta con sé diversi tratti stilistici che ricordano l’iconica Lotus Elise.

La Nyobolt EV è un mix tra modernità e tradizione. Questo particolare fascino deriva dal fatto che il design della concept car è stato ideato da Julian Thomson, il creatore della Elise S1. Tuttavia, la nuova auto elettrica è più ampia di 100 mm e più lunga di 150 mm rispetto alla Elise, mantenendo però compattezza e leggerezza nonostante sia un EV.

Può essere convertita anche in roadster

Il veicolo impressiona per la sua carrozzeria in fibra di carbonio, il cui corpo muscoloso e le proporzioni esaltate da una linea di cintura più alta, parafanghi tonici e cerchi in lega da 19” su misura catturano l’attenzione.

Il design innovativo continua con dettagli estetici come fari a LED rotondi che fungono anche da prese d’aria funzionali, quattro fanali posteriori a LED con condotti d’aria incorporati, telecamere invece degli specchietti retrovisori tradizionali, prese d’aria laterali, spoiler a coda d’anatra e pannello del tetto composito rimovibile che la trasforma in una roadster.

Pesa circa 1000 kg grazie all’uso della fibra di carbonio

Il cuore della Nyobolt EV è senza dubbio la sua batteria. L’auto è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 35 kWh in grado di offrire fino a 250 km di autonomia con una singola ricarica. Quest’ultima avviene in appena 6 minuti dallo 0% al 100%. Nyobolt afferma che la batteria è stata testata per oltre 2000 cicli di ricarica rapida senza una significativa perdita di prestazioni.

L’adozione di una batteria così compatta ha permesso di mantenere il peso del veicolo a soli 1000 kg circa. In aggiunta, la produzione di questa batteria rivoluzionaria è prevista per l’inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda le restanti caratteristiche tecniche della Nyobolt EV, Callum e Nyobolt non ha rivelato nient’altro, promettendo però un prototipo funzionante nei prossimi mesi. Rimane ancora un mistero se la vettura elettrica sarà trasformata o meno in un’auto di serie, ma non c’è dubbio che tale progetto rappresenti un passo importante nel futuro dell’industria automobilistica.