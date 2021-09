Nürburgring: ecco tutti i record per categoria

Il Nürburgring Nordshleife è la strada a pedaggio originale degli anni ’30 che divenne troppo pericolosa per la F1, che nel 1984 si spostò sul moderno circuito del Nürburgring GP. Ma il vecchio circuito sopravvive. Ospita ancora l’annuale 24 Ore del Nürburgring, è ancora aperto al traffico ed è qui che l’industria automobilistica viene a testare e sviluppare le sue ultime auto.

Oltre al record assoluto per le auto di produzione, le case automobilistiche spesso rivendicano record di classe per veicoli elettrici, SUV e auto a trazione anteriore su questa pista insidiosa, ma queste informazioni non sono sempre facili da trovare in un’unica classifica. Per questo, utilizzando le fonti più ufficiali possibili, ecco le tabelle dei record.

I record assoluti

Quando l’hypercar Porsche 918 Spyder ruppe la barriera dei 7 minuti nel 2013, sembrò quasi impossibile. Ma solo otto anni dopo Porsche abbassò di quasi 20 secondi quel tempo con una macchina molto meno costosa.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. 2019 Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing 6:38.84 6:43.30 2. 2020 Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.62 6:48.05 3. 2018 Lamborghini Aventador SVJ 6:44.97 N.A. 4. 2017 Porsche 911 GT2 RS 6:47.25 N.A. 5. 2009 Radical SR8 LM 6:48.28 N.A. 6. 2017 Lamborghini Huracan Performante 6:52.01 N.A. 7. 2005 Radical SR8 6:55.00 N.A. 8. 2021 Porsche 911 GT3 6:55.10 N.A. 9. 2018 Porsche 911 GT3 RS 6:56.40 N.A. 10. 2013 Porsche 918 Spyder 6:57.00 N.A.

Lo sbalorditivo giro di 6:11.13 del compianto Stefan Bellof a bordo di una Porsche 956 da endurance durante le qualifiche per la 1000 Km del Nurburgring del 1983 è stato così rapido che è rimasto ininterrotto per 35 anni. Ma nel 2018 Porsche ha usato la sua erede spirituale, la 919 a propulsione ibrida, per andare quasi un minuto più veloce. In bilico appena sopra i 6 minuti c’è l’auto da corsa elettrica ID.R di VW, mentre la 911 GT2 RS equipaggiata con Manthey, che è in cima alla classifica delle auto di produzione, arriva al quinto posto in questa lista complessiva, un risultato eccezionale per un’auto completamente legale, ordinabile in qualsiasi concessionario Porsche.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. Porsche 919 Evo Le Mans N.A. 5:19.55 2. Volkswagen ID.R N.A. 6:05.34 3. Porsche 956 N.A. 6:11.13 4. March Engineering 832-BMW N.A. 6:28.03 5. Porsche 911 GT2 RS Manthey (OEM-spec) 6:38.84 6:43.30 6. Porsche 911 GT2 RS Manthey (aftermarket-spec) 6:40.33 6:44.75 7. NIO EP9 N.A. 6:45.90 8. Pagani Zonda R N.A. 6.47.50 9. McLaren P1 XP1 LM 6:43.22 N.A. 10. 2020 Mercedes-AMG GT Black Series 6:43.62 6:48.05

L’estrema Project 8 basata sulla XE di Jaguar è uscita dal mercato quasi due anni fa, ma è ancora l’auto da battere. Ci sono state alcune lamentele sul fatto che la sua serie limitata, di 300 unità, e l’eliminazione dei sedili posteriori per il giro cronometrato avrebbero dovuto annullare la sua inclusione nei libri dei record, ma non si può discutere con il colossale distacco di 5 secondi dalla Mercedes-AMG GT63 S. BMW non ha rilasciato un tempo ufficiale per la M5 CS, ma le prove della rivista Sport Auto dimostrano che la berlina di produzione più potente di Monaco ha sempre qualche ritardo da recuperare.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. 2019 Jaguar XE SV Project 8 7:18.36 7:23.16 2. 2021 Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 7:23.01 7:27.80 3. 2020 Porsche Panamera Turbo S 7:25.04 7:29.81 4. 2018 Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 7:25.41 7:30.11 5. 2022 BMW M5 CS 7:29.57 N.A.

Le SUV

Nonostante le loro penalità in altezza e peso, alcune SUV sportive sono veloci quasi quanto le berline più radicali e possono persino far passare in secondo piano alcune auto sportive. È interessante notare che, vantandosi per i risultati della sua supercar al Ring, Lamborghini non abbia rivelato quanto sia veloce la sua Urus al Nurburgring. Ma dato che le sue vetture gemelle Porsche Cayenne Turbo GT e Audi RS Q8 dominano la classifica, si potrebbe presumere che non sia affatto lenta.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. 2021 Porsche Cayenne Turbo GT 7:33.95 7:38.93 2. 2020 Audi RS Q8 N.A. 7:42.25 3. 2019 AMG GLC 63 S 4Matic+ 7:49.37 7:54.40 4. 2018 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 7:51.70 N.A. 5. 2016 Porsche Cayenne Turbo 7:59.70 N.A.

Le compatte

Le Renault sono state in cima, o quasi, alla tabella dei record della categoria a trazione anteriore per oltre un decennio, e la Megane si è intercambiata in vetta alla classifica con la Civic Type R di Honda per cinque di quegli anni. Anche la Mk7 Golf GTI Clubsport R a due posti di Volkswagen ha detenuto brevemente il record nel 2016, ma Wolfsburg afferma che non sta pianificando una versione da pista della Mk8 GTI.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. 2019 Renault Megane RS Trophy-R 7:40.10 7:45.39 2. 2018 Honda Civic Type R 7:43.80 N.A. 3. 2016 VW Golf GTI Clubsport S 7:47.19 N.A. 4. 2016 Honda Civic Type R 7:50.63 N.A. 5. 2014 Renault Megane RS 275 Trophy-R 7:54.36 N.A.

La maggior parte delle compatte più veloci vendute in Europa (dove i record del Nürburgring sono più rilevanti per scopi di marketing) sono le hot hatch a trazione anteriore, quindi compaiono anche nell’elenco FWD. Qui, però, la nuova berlina Audi RS 3 Quattro a trazione integrale è la più veloce di tutte.

Classifica Auto 20.6km 20.8km 1. 2022 Audi RS 3 N.A. 7:40.75 2. 2019 Renault Megane RS Trophy-R 7:40.10 7:45.39 3. 2017 Honda Civic Type R 7:43.80 N.A. 4. 2016 VW Golf GTI Clubsport S 7:47.19 N.A. 5. 2021 Mercedes-AMG A45 S 7:48.80 N.A.

Le elettriche

La classifica delle auto elettriche è piuttosto corta in questo momento e include solo un’auto stradale attuale tra le prime cinque. Ma con i nuovi veicoli elettrici che vengono rilasciati quasi ogni settimana e le supercar elettriche come la Rimac Nevera e la Lotus Evija pronte a tentare un record, presto i post vuoti si riempiranno. Solo un paio di settimane fa Tesla ha stabilito un nuovo record per i veicoli elettrici di produzione con la Model S Plaid battendo la Taycan di Porsche.