Nuovo Renault Espace, il tetto è enorme

Si tratta dell’ultimo teaser del futuro Renault Espace, prima del reveal previsto per il prossimo 28 marzo. Così, dopo aver ufficializzato il nome Espace e aver mostrato il design esterno, scopriamo qualcosa in più di questo grande SUV a 5 e 7 posti

Il tetto panoramico è molto grande

La sesta generazione di Espace, sempre fedele al suo DNA, prova a non deludere il piacere e il comfort dei passeggeri in abitacolo. Da sempre, quando si parla di Renault Espace, si fa riferimento a un vero e proprio salotto su ruote. Quello che scopriamo oggi, è un ultimo dettaglio prima della presentazione e sarà sicuramente tra i suoi punti di forza: si tratta di un tetto panoramico di dimensioni molto importanti.

Quello che sappiamo del nuovo Renault Espace

La lunghezza della nuova Espace raggiungerà i 4,72 metri. Questo la colloca nel segmento D-SUV, leggermente più grande, quindi, delle sue rivali. Dovrà affrontare avversari importanti come la Peugeot 5008, la Skoda Kodiaq, la SEAT Tarraco e la Nissan X-Trail. Inoltre è verrà proposta con un’offerta ampia e variegata. La nuova Renault Espace sarà commercializzata in configurazione a cinque posti (2+3) e a sette posti (2+3+2). La Casa francese pone particolare enfasi sul fatto che offrirà un’abitabilità superiore rispetto al modello attuale, anche se il nuovo modello sarà più compatto rispetto quello che conosciamo e offrirà uno spazio longitudinale maggiore, raggiungendo i 2,48 metri fino alla terza fila di sedili. Sarà commercializzata con motori a benzina elettrificati con tecnologia mild hybrid (MHEV) e anche con versioni ibride con ricarica automatica (HEV). La trazione anteriore sarà la protagonista anche se non possiamo escludere che Renault scelga di offrire una motorizzazione con trazione integrale.