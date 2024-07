Magazzino ricambi di MG: tempi di consegna dimezzati in Italia

SAIC Motor Italy inaugura il magazzino ricambi per l’Italia a Tortona, in provincia di Alessandria. In uno spazio di 3.000 mq all’interno della struttura del partner Arcese, strutturata con scaffalature e spazio a terra vi trovano stoccaggio i ricambi MG da destinare ai clienti italiani. La soluzione è stata scelta per la posizione strategica dell’area in cui insiste la struttura. Essa è infatti ubicata in uno snodo ben servito tra le città di Torino e Milano, a poca distanza dal porto di Genova per la ricezione dei container via mare e da Malpensa per la logistica aerea.

Un sito strategico

Il nuovo magazzino è stato pensato per soddisfare in maniera efficiente le richieste dei circa 60.000 clienti italiani che in poco più di tre anni dall’arrivo del brand in Italia hanno scelto i modelli MG. Il magazzino è stato pensato per dare un livello di servizio superiore, grazie all’elevata capacità mensile di traffico in entrata e uscita che prevede un inbound di 40 container e un outbound di oltre 20.000 parti di ricambio. Questi valori consentiranno a MG di ridurre in maniera significativa i tempi di consegna delle parti di ricambio che raggiungeranno la rete degli MG Store entro 24/48 ore a seconda delle località.

L’entusiasmo di MG

Andrea Bartolomeo, Country Manager MG e Vice President di SAIC Motor Italy ha espresso così la sua soddisfazione: ”L’apertura del magazzino ricambi rappresenta un traguardo molto importante nel percorso di crescita del nostro brand e di consolidamento dell’organizzazione sul mercato italiano. L’apprezzamento che i clienti italiani hanno dimostrato verso i nostri prodotti ci riempie di orgoglio ma allo stesso tempo ci fa sentire la grande responsabilità che abbiamo nei loro confronti di rispondere con un servizio sempre più efficiente. Stiamo lavorando intensamente sul piano della logistica e l’inaugurazione del magazzino è uno degli elementi che rende tangibile il nostro impegno. Inoltre la presenza del magazzino ricambi sul territorio italiano ci consente un maggiore controllo di tutta la filiera di approvvigionamento e una gestione più puntuale delle esigenze specifiche dei clienti italiani massimizzando l’efficienza della risposta e i tempi di consegna che ci consentiranno di evadere gli ordini praticamente in tempo reale”.

Il magazzino MG di Tortona guarda anche alla sostenibilità, infatti è dotato di tecnologie per il risparmio energetico e usa mezzi di trasporto di ultima generazione per contenere l’impatto delle emissioni in atmosfera.