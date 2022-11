Nuovo logo Audi 2022: ecco le sue caratteristiche

Cambia il logo Audi, che assume una fisionomia bidimensionale. A portarlo al debutto, nella nuova veste, ci ha pensato la Q8 e-tron. Presto toccherà agli altri modelli della gamma farsi identificare da questa rappresentazione. I quattro anelli sono l’emblema della casa di Ingolstadt. Ora assumono un design a due dimensioni, che conferisce un aspetto più moderno e “grafico”, pur in presenza di uno sviluppo geometrico pressoché identico al precedente.

Nuova firma Audi

Il processo di ridefinizione del layout punta ad estendere l’identità aziendale dall’area digitale ai veicoli, in modo che i quattro anelli abbiano ovunque gli stessi connotati espressivi: dalla carta stampata ai device tecnologici, dall’abitacolo alla carrozzeria delle auto.

Bianco e nero a contrasto

Il nuovo logo Audi si caratterizza per una finitura bicolore ad alto contrasto, senza la benché minima presenza di cromature, prima imperanti. Gli anelli bianchi sono incastonati in un corpo di vetro nero, per conferire alla tela dialettica una luminosità ancora maggiore. Nel nuovo approccio si conferma l’attenzione ai dettagli del marchio premium tedesco, che studia attentamente ogni elemento, prima di farne uso.

Effetti speciali

Illuminando il logo, il bianco conferisce agli anelli un aspetto piatto, di qualità superiore. Questo contribuisce a modernizzare l’identità del brand, ben nota in ogni angolo del mondo. I nuovi segni grafici Audi, che si sposano con tutte le nuance cromatiche, sono disponibili anche in abbinamento al look nero. In questo caso il bianco viene sostituito con una tonalità di grigio scuro, che richiama il nero lucido.

Carattere specifico

Sui nuovi modelli Audi sarà introdotto anche un lettering diverso, che conferisce un taglio standard all’interno e all’esterno dell’auto, usando un carattere proprietario: l’Audi Type. La sigla completa del modello sarà presente sul montante B, incisa tono su tono. Così i passeggeri non potranno sbagliarsi se interrogati su quale Audi li ha accolti a bordo.