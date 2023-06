Nuovo Lexus GX: lusso ed eleganza in un SUV adatto anche all’off-road [FOTO e VIDEO]

Lexus ha svelato l’attesissima nuova generazione del Lexus GX, rappresentando un significativo rinnovamento dopo quasi 14 anni. Mantenendo il suo iconico design squadrato e il robusto telaio body-on-frame con trazione integrale full-time 4WD, il GX dà la possibilità di fare viaggi avventurosi senza però rinunciare a lusso e comfort.

Il produttore sudcoreano sostiene che il nuovo modello è la soluzione definitiva per coloro che cercano un’esperienza off-road sofisticata, con la capacità di ospitare comodamente fino a sette persone nel suo spazioso interno.

Ma c’è una novità sotto il cofano: il leggendario motore V8 cede il posto ad un più moderno V6 biturbo da 3.4 litri, abbinato a un cambio automatico a 10 marce. Nonostante questa sia l’unica opzione attualmente disponibile, il brand giapponese potrebbe riservarci delle sorprese con una futura versione ibrida.

Vanta una griglia frontale dal design verticale

Dal profilo laterale, il Lexus GX 2024 evoca il fascino classico del Toyota Land Cruiser della serie 70. Il frontale si distingue per una griglia dal design verticale, un cofano motore dal design prominente con bordi esterni che sporgono in alto e da raffinati fari.

Sul retro, una barra luminosa a tutta larghezza si colloca al di sotto di un grande lunotto, separato dal nuovo portellone elettrico. Con i suoi 5005 mm di lunghezza (+70 mm), 2117 mm di passo (+60 mm) e altezza variabile tra 1915 e 1935 mm, il GX 2024 si presenta come un gigante elegante della strada.

La gamma comprende sei diversi allestimenti

È disponibile in sei diversi allestimenti, soprannominati Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail e Overtrail+. Secondo Lexus, le ultime due varianti rappresentano l’apice dell’avventura all’aperto, caratterizzate da pneumatici All-Terrain da 33” su cerchi da 18”.

Le versioni Overtrail si distinguono ulteriormente per parafanghi aggiuntivi e una piastra paramotore in alluminio, oltre al sistema di sospensioni Electronic-Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) di Toyota e ad un differenziale posteriore con bloccaggio elettronico.

Il nuovo Lexus GX è dotato di una serie di funzioni avanzate, tra cui Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control e 3D Multi-Terrain Monitor. La versione Overtrail si distingue con sedili anteriori ancora più eleganti che offrono un comfort ottimale e funzioni di massaggio e regolazione per il sedile del conducente.

Adotta un nuovo V6 biturbo da 354 CV

Il nuovo V6 biturbo da 3.4 litri eroga 354 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, un significativo aumento di 45 CV e 46 Nm rispetto al precedente V8. Le varianti dotate di gancio traino standard vantano una capacità di traino di 3629 kg mentre la trazione integrale full-time utilizza un differenziale centrale Torsen a slittamento limitato.

L’abitacolo offre bocchette di ventilazione strategicamente posizionate e un ampio display touch da 14 pollici per il sistema di infotainment, con supporto per Apple CarPlay wireless e Android Auto.

I controlli fisici per il climatizzatore, l’audio e le funzionalità off-road rimangono per una facilità d’uso immediata. L’abitacolo ospita fino a sette passeggeri, con l’opzione di sedili singoli per la seconda fila. Inoltre, il Lexus GX 2024 offre fino a 12 portabicchieri, fino a sei porte USB per la ricarica e un inverter da 120V.

Il nuovo SUV sarà disponibile all’inizio del prossimo anno, con la produzione che avrà luogo nello stabilimento Toyota di Tahara, in Giappone. Promette di essere all’ultimo grido in termini di eleganza, potenza e comfort off-road.