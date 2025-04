La sicurezza stradale in Italia sta registrando miglioramenti significativi grazie all’introduzione del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024. I dati raccolti dal Viminale nei primi quattro mesi di applicazione evidenziano una riduzione del 5,5% degli incidenti stradali, passando da 22.676 a 21.494 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ancora più rilevante è il calo delle vittime, diminuito del 12,6%, con 348 decessi registrati, e dei feriti, scesi del 7,7%, per un totale di 11.686 persone coinvolte.

Quali sono le infrazioni maggiori

L’inasprimento delle sanzioni ha avuto un effetto deterrente immediato, paragonabile a quello dell’introduzione della patente a punti nel 2003. Nei primi tre mesi di applicazione della riforma, da metà dicembre 2024 a metà marzo 2025, si è registrata una riduzione delle vittime del 20,4%, con un calo ancora più marcato del 24,2% nei primi due mesi.

Le infrazioni più frequentemente sanzionate riguardano l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, in particolare, l’uso del smartphone alla guida. Quest’ultima violazione rappresenta una delle principali cause di sospensione della patente, con pene che variano da 15 a 60 giorni a seconda dei punti residui sulla patente del conducente.

Questi interventi hanno portato a un aumento significativo delle patenti ritirate: nei primi tre mesi del 2025, sono state sospese o revocate 16.432 patenti, quasi 6.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Milano guida la classifica delle città con più patenti ritirate, registrando un incremento del 253,6% rispetto all’anno precedente. Seguono Torino (+241,3%), Palermo (+214,1%) e Bari (+202,9%). Questi dati riflettono l’intensificazione dei controlli e l’introduzione di sospensioni brevi anche per violazioni come il mancato rispetto della precedenza o il sorpasso a destra.

Lieve incremento di incidenti

Tuttavia, nonostante i risultati positivi, nei primi tre mesi del 2025 si è registrato un lieve incremento del 3,4% degli incidenti mortali. Questo dato richiede cautela nell’interpretazione, considerando il breve periodo di osservazione e le possibili fluttuazioni statistiche.

Per valutare pienamente l’efficacia delle nuove misure sarà necessario un monitoraggio a lungo termine. Tuttavia, i primi risultati confermano che il nuovo Codice della Strada sta contribuendo in modo significativo a migliorare la sicurezza sulle strade italiane.