La riforma del Codice della Strada, che è entrato in vigore a dicembre 2024, segna un cambiamento significativo per il sistema sanzionatorio legato al parcheggio strisce blu. Tra le principali novità spicca l’eliminazione della storica tolleranza parcheggio di 15 minuti, sostituita da un meccanismo basato su percentuali di tempo sforato.

Senza ticket

Per chi non effettua alcun pagamento del ticket, le multe diventano più severe: si applicherà una sanzione base di 42 euro, a cui si aggiungerà il costo dell’intera giornata di sosta. Ad esempio, con una tariffa oraria di 2 euro valida dalle 8:00 alle 20:00, l’importo totale ammonterà a 66 euro (42€ di multa più 24€ per le 12 ore di parcheggio).

Il nuovo sistema introduce una scala progressiva per le sanzioni in base al tempo sforato:

Per uno sforamento entro il 10% del tempo pagato, non si applicano sanzioni.

Per sforamenti compresi tra il 10% e il 50%, la multa base sarà ridotta a 21 euro, ma resterà l’obbligo di saldare l’intera giornata di sosta.

Oltre il 50% del tempo acquistato, si applicherà la sanzione piena prevista per il mancato pagamento.

Invariato lo sconto

Rimane invariata la possibilità di usufruire dello sconto del 30% sulla multa se pagata entro 5 giorni dalla notifica, una misura pensata per incentivare una rapida regolarizzazione e ridurre i contenziosi.

Questa riforma punta a garantire maggiore equità nel sistema sanzionatorio, ma richiede agli automobilisti una maggiore attenzione ai tempi di sosta per evitare conseguenze economiche significative.