Nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon: il 2024 inizierà con il botto per Stellantis

Il 2024 dovrebbe iniziare subito con il botto per il gruppo Stellantis. Infatti nel corso del primo trimestre del prossimo dovrebbe essere finalmente svelata la nuova Lancia Ypsilon. A seguire a metà dell’anno sarà la volta della nuova Fiat Panda. Si tratta di due auto fondamentali per la crescita dei rispettivi brand che nei prossimi anni vogliono essere protagonisti del settore in Europa.

Ecco tutto quello che sappiamo sulle nuove Fiat Panda e Lancia Ypsilon che vedremo nel 2024

La nuova Lancia Ypsilon rappresenterà l’inizio di una nuova era per il brand premium di Stellantis che finalmente ritornerà in Europa. L’auto sarà prodotta su piattaforma CMP in Spagna a Figueruelas e avrà una lunghezza di circa 4 metri. Questa auto avrà uno stile completamente diverso dal modello attuale e sarà fortemente influenzata nel design dalla concept Lancia Pu+Ra HPE mostrata nei mesi scorsi dalla casa italiana. Questa auto avrà uno stile più elegante e virile rispetto alla generazione attuale con interni eleganti e tecnologici basati sul nuovo sistema S.A.L.A. Qui vi mostriamo un render pubblicato sul forum Autopareri che ipotizza l’aspetto definitivo di questo atteso modello che nel 2025 riceverà anche una versione HF da 240 cavalli.

Quanto invece alla nuova Fiat Panda, questa auto nascerà su piattaforma Smart car e farà il suo debutto ufficiale nel mese di luglio del 2024. Rispetto al modello attuale l’auto cambierà completamente diventando un crossover lungo circa 4 metri. Lo stile sarà simile a quello della concept Centoventi. L’auto avrà versioni ibride ed elettriche. La versione entry level dovrebbe costare meno di 15 mila euro. Per quanto riguarda le elettriche, previsto l’arrivo di due varianti: una top di gamma da 320 km di autonomia con un prezzo di circa 23 mila euro e una entry level da 200 km di autonomia con un prezzo di 19.900 euro. Con queste due auto Stellantis si candida ad essere assoluta protagonista del settore auto a livello globale nella prima metà del 2024.